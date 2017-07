Varese più bella: bandito un concorso per decorare le cabine semaforiche

pittori, quadri, dipinti, sculture

Come spesso capita le buone idee nascono per caso e quasi per caso Sofia Macchi della Galleria Punto sull’Arte di Varese si è imbattuta in una cabina semaforica (per intenderci quelle che contengono i comandi dei semafori) reinterpretata da un artista proprio vicino alla sua galleria di Casbeno.

Quel lavoro era il risultato di un piccolo progetto promosso dall’Associazione WgArt.it di Ileana Moretti che aveva invitato cinque street artist a rendere più belle le cabine anonime e spesso brutte. Quel progetto grazie proprio alla collaborazione tra l’Associazione, Galleria PUNTO SULL’ARTE e l’Assessorato delle Risorse per la Crescita, Politiche Giovanili e Partecipazione del Comune di Varese si amplia e grazie ad un concorso nazionale andrà ad abbellire oltre cinquanta strutture sparse per la città. (Nella foto la cabina semaforica decorata da Sea Creative).

Il concorso da un lato vuole abbellire in contesto urbano e dall’altro promuovere la creatività, offrire momenti di partecipazione e di visibilità a giovani artisti. Le cabine semaforiche, ora anonime, saranno elevate a tele di artisti urbani e di giovani talenti, quali opere permanenti, fruibili quotidianamente dai cittadini quale galleria diffusa open air.

Le opere artistiche, giudicate in armonia con il contesto, contribuiranno all’introduzione del segno grafico nel mondo dell’arte, della grafica e del design e alla sensibilizzazione della cittadinanza nei riguardi di nuovi linguaggi artistici contemporanei.

Entro il 30 agosto gli artisti potranno presentare il proprio progetto artistico sul tema “Varese, tra giardini, laghi e monti”. Verranno selezionati un massimo di 40 artisti che potranno rendere unica ed originale la cabina semaforica. Una votazione on-line premierà i primi tre artisti votati con una mostra presso la Galleria Punto sull’Arte.

Per l’occasione sarà pubblicata una mappa delle cabine in città e un catalogo.

Tutte le informazioni sul sito http://www.wgart.it/news/