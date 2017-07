Varese, tutti i nomi del raduno. C’è anche Pietro Tripoli

varese sassuolo calcio novembre 2010 tripoli

Dopo la presentazione di mister Salvatore Iacolino, del direttore generale Diego Foresti e della segretaria generale Enrica Bianchi (QUI l’articolo) è il momento del raduno per il Varese Calcio, iscritto alla prossima Serie D ma con speranze concrete di ripescaggio in Serie C.

L’appuntamento è per giovedì 20 luglio (ore 10) allo stadio “Franco Ossola”, e in vista del ritrovo – con successiva partenza per il ritiro valdostano di Chatillon – la società ha diramato l’elenco dei giocatori convocati. Come previsto, accanto a conferme e nuovi acquisti, ci saranno anche alcuni giovani aggregati e altri uomini in prova, anche se il club non ha indicato nel dettaglio se alcuni di questi saranno messi sotto contratto. Al di fuori della lista ufficiale però c’è un nome ben conosciuto dai tifosi biancorossi, quello di Pietro Tripoli, la guizzante ala di origine siciliana che ha giocato nel Varese tra il 2007 e il 2011 (dalla C2 alla B) e poi ancora nel 2013-14.

Tripoli è attualmente sotto contratto con il Mantova, società però vicina all’implosione. Così il 30enne giocatore siciliano ha chiesto e ottenuto di allenarsi con il Varese in vista del suo possibile svincolo: non è ovviamente escluso che poi Tripolino decida di fermarsi a Masnago, dove sarebbe ben voluto da dirigenti e tifosi, anche se – ha ammonito il dg Foresti – l’ala ha alcune richieste dalla Lega Pro.

DIRETTA VARESENEWS

Giovedì mattina VareseNews effettuerà una serie di interviste in diretta dal “Franco Ossola”. Al nostro microfono dirigenti, tecnici e giocatori con le loro aspettative per la nostra stagione. Collegamento intorno alle ore 10 sul giornale e sulla pagina Facebook ufficiale di VareseNews.

I NOMI

Ecco quindi, ruolo per ruolo, l’elenco dei 23 convocati (22 ufficiali più Tripoli). Nel gruppo è compreso Hernan Molinari che però dovrebbe raggiungere la squadra direttamente a Chatillon nei giorni a venire.

Portieri

Frigione Alessandro 1999

Scapolo Andrea 1998

Wroblewski Tomasz 1999

Difensori

Ghidoni Vittorio 1999

Lonardi Lorenzo 1999

D’Arbenzio Nicolò 1999

Granzotto Andrea 1998

Arca Paolo 1997

Ferri Michele 1981

Bruzzone Matteo 1994

Simonetto Matteo 1996

Zecchini Andrea 2000

Centrocampisti

Magrin Michele 1985

Monacizzo Christian 1991

Palazzolo Nicolò 1994

Careccia Samuele 1998

Pietro Tripoli 1987

Attaccanti

Rolando Mattia 1992

Lercara Lorenzo 1996

Longobardi Cristian 1982

Molinari Hernan Rodolfo 1982

Tozzo Salvatore 1995

Papa Cristian 1998