Varese4U, domenica tour all’Isolino Virginia

Alla scoperta dell’Isolino Virginia, per tutti. Sono infatti aperte le iscrizioni per partecipare domenica 9 Luglio al terzo appuntamento con Varese4U dedicato all’Isolino del lago, l’Isolino Virginia. La partenza è prevista alle ore 9 del mattino dalla Stazione delle Ferrovie dello Stato di Varese a bordo delle nuove navette Unesco di Morandi Tour, partner di Varese4U. La visita prevede l’accompagnamento di una guida che illustrerà aneddoti e particolarità di questo sito che fa parte del sito seriale “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” e che comprende in tutto 111 inse- diamenti.

Le prenotazioni possono essere effettuate scrivendo a varese4u@moranditour.it o telefonando allo 0332-287146.

Il Tour farà una tappa iniziale a Villa Mirabello per la visita dei Musei Civici, dove sono conserva- ti materiali preistorici del Varesotto che vanno dal Neolitico all’età del Bronzo. Terminata questa tappa è prevista la partenza per Biandronno da dove inizierà la mini-crociera che porterà i turisti sull’Isolino Virginia: dopo la visita del Sito, vi sarà il tempo a disposizione per il pranzo libero (con possibilità di mangiare al ristorante la “Tana dell’Isolino”). Il rientro è previsto per le ore 15.00 alla stazione FS di Varese. Costo totale dell’esperienza: 35 euro.

I QUATTRO BENI UNESCO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Attualmente l’Italia, con 51 realtà, è la nazione che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. In Lombardia ne sono presenti nove, oltre l’area Mab della Valle del Ticino. Di questi ben 4 sono in provincia di Varese. Dal 2 agosto 2010, infatti, anche la parte italiana del Monte San Giorgio è entrata nella Lista del Patrimonio Naturale Mondiale dell’Une- sco, dopo che il lato svizzero era stato inserito nel 2003 nella World Heritage List.

Gli altri beni sono: l’Isolino Virginia con Bodio Centrale e Sabbione (che fa parte del sito seriale “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” comprendente in tutto 111 insediamenti, databili dal 5000 al 500 a.C. e ubicati sulle rive di laghi o di fiumi in Svizzera, Austria, Francia, Germania, Ita- lia e Slovenia); l’Area archeologica di Castelseprio – Torba (che fa parte del sito seriale “I Lon- gobardi in Italia”); il Sacro Monte di Varese (anch’esso parte di un sito Unesco seriale, “I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” comprendente sette complessi devozionali piemontesi e due lombardi eretti nelle Alpi occidentali fra la fine del XV e il XVII secolo).

LA FINALITÀ DI VARESE4U

La finalità principale di Varese4U consiste nel perseguire una maggiore valorizzazione turistico- culturale dei beni Unesco del territorio varesino, attraverso la loro messa in rete in un’ottica di si- stema e grazie allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi capaci di richiamare e soddisfare un numero crescente di visitatori da tutta Italia e dall’estero. Le proposte di Varese4U, dalle semplici visite turistiche ai singoli progetti di ogni sito, sono tutte da scoprire.

Società capofila del progetto è Varese Web. Insieme con questa realtà ci sono nove altri soggetti: Fai – Fondo Ambiente Italiano, Archeologistics, Morandi Tour, Art Stories, Hagam, WekLink, King- storm, Cooperativa Ambiente e Sviluppo Santa Maria del Monte, Ergasterio.