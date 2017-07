Varese4U: tutto sul Sacro Monte

0tour varese4u sacro monte giorno 1

Il Sacro Monte è un luogo straordinario: non solo per il suo valore monumentale e spirituale, ma anche per quello paesaggistico e naturalistico.

Per tutte queste ragioni ha pienamente meritato la sua definizione di sito Unesco, e merita una notorietà mondiale.

Gli stranieri hanno già imparato a conoscere questo posto, e arrivano, per visitarlo, da tutto il mondo. Non solo per la seicentesca salita delle Cappelle, ma anche per la bellezza del borgo e dei suoi panorami.

Siamo andati a scoprire e registrare tutte queste cose per voi: qui vi raduniamo tutto quello che abbiamo visto.

LA SALITA DELLE CAPPELLE

Quella della salita delle cappelle è un’esperienza mistica e sportiva insieme: “strappo” per gli sportivi, lungo momento di riflessione immersi nell’arte e nella natura per chi vuole fare il punto su di sè, lungo “rosario fisico” per chi affronta la salita da un punto di vista strettamente religioso, sia in forma penitenziale che di glorificazione.

Ce n’è per tutti, e vale la pena affrontarla almeno una volta nella vita: molti varesini la considerano un esperienza da ripetere spesso.

La salita, lunga circa 2 chilometri con circa 300 metri di dislivello, su una strada molto larga di acciottolato, è divisa in tre parti, come i misteri del rosario, e si dice che le cappelle siano state progettate distanti tra loro esattamente quanto dieci “ave maria”.

I Misteri Gaudiosi sono dalla prima alla quinta cappella, i Misteri Dolorosi sono dalla sesta alla decima cappella, i Misteri Gloriosi sono dall’undicesima cappella fino alla 15esima, cioè il santuario.

Ogni cambio di misteri è segnato da un arco e una fontana: ma attenzione, solo una delle fontanelle è potabile, quella alla decima cappella. E’ importante perciò che vi attrezzate non solo di un bel paio di scarpe comode, ma anche di una bottiglietta d’acqua, che potrete poi riempire di nuovo proprio alla decima cappella.

Qui vi raccontiamo la storia di ogni cappella con l’aiuto di Marina Albeni, di Archeologistics, che ci ha accompagnato nella salita

Prima Cappella:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209305269594582%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Seconda Cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209308602927582%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Terza cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209310862927356%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Quarta Cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209313442927098%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Quinta cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209316302926812%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Sesta Cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209322619592847%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Settima Cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209329252925517%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Ottava cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209330962925346%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Nona cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209335926258183%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Decima cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209343699590739%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Undicesima cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209349279590181%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Dodicesima cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209358326255943%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Tredicesima cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209361776255598%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Quattordicesima cappella

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209363262922116%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

La quindicesima cappella, il santuario

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209375262920916%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

LA CASA MUSEO POGLIAGHI

Aperta da pochi anni, la casa museo Lodovico Pogliaghi è una vera scoperta: un vero museo pop, che raduna sarcofagi egizi e vasi attici, bagni dello scià di Persia e statue romane, vasi ming e finestre d’alabastro. Ogni angolo è una sorpresa, in quella che è stata la cassa buen retiro di un artista eclettico, protagonista milanese degli anni tra la fine dell’ottocento e la metà del novecento: Lodovico Pogliaghi.

Un luogo da non perdere, che appassionerà persone di ogni età, e anche chi non è avvezzo ai musei: proprio perchè si vive più l’atmosfera di una casa piena di storia del proprietario che quella del museo.



IL MUSEO BAROFFIO

il Museo Baroffio, che sorge accanto al Santuario di S. Maria del Monte, è uno scrigno d’arte antica e moderna: alla collezione storico-artistica del Santuario si uniscono la raccolta di dipinti di Giuseppe Baroffio Dall’Aglio e una sezione d’arte del Novecento, nata con l’ultimo complessivo restauro del Museo e fortemente volta da monsignor Pasquale Macchi, ex arciprete del sacro Monte e consigliere di Paolo Sesto. In essa sono contenuti quadri di Matisse, Guttuso, Sironi e molti altri

LA CRIPTA

Da poco riaperta, la cripta è uno straordinario pezzo di storia antica, ricco di affreschi medievali. Deve essere visitata solo a piccoli gruppi e attraverso una piccola visita guidata, ma vale davvero la pena.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fposts%2F209984722859970&width=500″ width=”500″ height=”721″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

IL SANTUARIO

Il santuario è il fulcro del sacro Monte, meta di pellegrinaggio fin dal medioevo, e ancora ora punto di riferimento per i pellegrini di tutta Italia e del mondo. Ci siamo fatti raccontare tutto dall’arciprete del sacro Monte, don Erminio Villa

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209819082876534%2F&show_text=1&width=560″ width=”560″ height=”420″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

Tra le informazioni più gettonate, ci sono gli orari delle messe: anche qui, abbiamo chiesto aiuto per avere tutte le informazioni

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209832702875172%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

I PERCORSI NATURALISTICI

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fposts%2F210355469489562%3A0&width=500″ width=”500″ height=”542″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fposts%2F210357806155995%3A0&width=500″ width=”500″ height=”542″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fposts%2F210361672822275%3A0&width=500″ width=”500″ height=”504″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fposts%2F210361879488921%3A0&width=500″ width=”500″ height=”580″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fposts%2F210365269488582%3A0&width=500″ width=”500″ height=”523″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fposts%2F210366179488491%3A0&width=500″ width=”500″ height=”485″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fposts%2F210368119488297%3A0&width=500″ width=”500″ height=”548″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fposts%2F210371529487956%3A0&width=500″ width=”500″ height=”523″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

GLI INFO POINT

Alla prima cappella:

centro espositivo monsignor Pasquale Macchi.

Aperto nei giorni, dalle alle

servizi: Acqua, caffè, bagni, cartine, brochures

Al Borgo:

Emporio del borgo

via Beata Moriggi

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Sabato e domenica: tutto il giorno

servizi: alimentari, internet point con stampante, wifi, souvenir del sacro Monte

In piazzale Pogliaghi:

Info point Parco campo dei Fiori, piazzale Pogliaghi

aperto il giovedì dalle 9 alle 15 e la domenica durante la giornata.

Info Point Amici del sacro Monte:

aperto il mercoledì pomeriggio, tutta la giornata del giovedì, il venerdì pomeriggio, e il sabato e la domenica.

Il Sacro Monte raccontato dalle istituzioni e dai protagonisti

Roberto Cecchi, assessore alla cultura del comune di Varese, .ci ha raccontato come si sta muovendo l’istituzione comunale nei confronti del bene Uneco, e cosa lo ha colpito, da fiorentino da sempre al lavoro sulla cultura e la storia di questo paese, di questo borgo

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F210434099481699%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Del motivo per cui i pellegrini salgono al santuario ce ne ha parlato monsignor Erminio Villa, arciprete del Sacro Monte di Varese

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209819082876534%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Elena Castiglioni, di Archeologistics, si occupa con le sue socie dei musei del borgo e dell’info point della prima cappella per la prima prima vola coordinati insieme: a lei abbiamo chiesto di cosa si occupano esattamente

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F210253146166461%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Stefania Morandi, che con Morandi Tour è partner di Varese4U, racconta il valore turistico del sacro Monte e spiega i nuovi “Varese4U tour”

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F210569176134858%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Andrea Chiodi, direttore artistico del festival Tra Sacro e Sacro Monte, ci ha raccontato il rapporto tra il fortunato e amatissimo festival e il borgo

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F210550742803368%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Paola Frascaroli ci ha raccontato la Location Camponovo, di cui cura le attività: uno straordinario luogo dedicato agli eventi e alla promozione gratuita dell’arte

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F210535669471542%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Giancarlo di Ronco, presidente della cooperativa “Ambiente e Sviluppo di santa Maria del Monte” ci ha raccontato la nascita dell’emporio al Sacro Monte e cosa si può trovare, sia per prodotti che per servizi

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209870859538023%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

I BELVEDERE

Alla Terrazza Camponovo:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F210557519469357%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Al Borducan:

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fposts%2F210459872812455%3A0&width=500″ width=”500″ height=”683″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”>

Alla terrazza del museo Baroffio

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209916292866813%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Alla terrazza del Mosè

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209487762909666%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

In piazzale Pogliaghi

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F210372772821165%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

All’albergo Colonne

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F210032762855166%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”311″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

DOVE MANGIARE, FERMARSI E DORMIRE: I NOSTRI CONSIGLI

Hotel Ristorante Colonne da Silvio Battistoni

Via Fincarà, 37

Tel. 0332 220404

info@albergocolonne.it

Sito Internet

Tripadvisor

Il Ceppo

Gianmario Crosignani



Piazzale Lodovico Pogliaghi 2

Tel. 0332 225190

Pagina Facebook: Il Ceppo

Tripadvisor



Orari di apertura:

Lunedì dalle 10 alle 18

Martedì chiuso

Mercoledì e giovedì dalle 10 alle 22

Venerdì e sabato dalle 10 alle 23

Domenica dalle 9.30 alle 22

In caso di brutto tempo gli orari possono subire delle variazioni

Caffè del Borducan

Esercizio storico di rilievo regionale

Maurizio e Riccardo Santinon



Sito internet

Facebook: Hotel Ristorante Al Borducan

Tripadvisor

Il Convivio

Rosanna Pagliarini



Via dell’Assunzione 5

Tel. 346 9742937

Pagina Facebook: Il Convivio del Sacro Monte

Orari:

Dal 1 marzo al 30 maggio

Apertura ore 10, Chiusura ore 18/19

Riposo settimanale il giovedì o quando il tempo è pessimo

Dal 1 giugno al 30 settembre Apertura lu-ma-ve-sa-do ore 9.30 chiusura ore 19/22

Mercoledì e giovedì apertura ore 11