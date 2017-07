Varesina, alleanza con l’Inter e attacco completato

Foto varie di calcio

Il calciomercato italiano è scosso in questi giorni dai botti messi a segno dal Milan, ma la Varesina, nel suo piccolo, non è da meno e continua ad essere protagonista di questa sessione estiva di Serie D, dentro e fuori dal campo.

Nella giornata di ieri, giovedì 13 luglio, il dg Matteo Di Caro ha orgogliosamente annunciato l’accordo di collaborazione triennale con l’Inter per quanto riguarda il vivaio, facendo dunque della Varesina il Centro di Formazione del club nerazzurro. Presenti alla conferenza stampa di Palazzo Branda Castiglioni anche i rappresentanti dell’Inter Roberto Sadamen (direttore del settore giovanile) e Giuliano Rusca (responsabile dell’attività di base del club) e l’assessore comunale di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri che ha paragonato l’accordo tra i due club ad un matrimonio, non diverso da quelli che solitamente si celebrano proprio in quella sala.

La Varesina diventa dunque il 15esimo Centro di Formazione dell’Inter e come sottolinea Sadamen «si tratta di una grande opportunità per entrambi i club coinvolti». Dalla prossima stagione i giovani atleti della Varesina indosseranno le divise nerazzurre in allenamento, mentre nelle partite ufficiali manterranno i colori tradizionali del club di Venegono Superiore. L’alto tasso qualitativo del club rossoblù è testimoniato dal fatto che due giovanissimi come Luca Bigoni (2005) e Mattia Carnelli (2006) passeranno direttamente all’Inter.

Infine Sadamen ha annunciato l’organizzazione di un’amichevole tra la prima squadra della Varesina e la Primavera dell’Inter per suggellare l’accordo tra i due club.

Varesina che ovviamente non si dimentica del mercato. Dopo i precedenti acquisti messi a segno dal ds Radicchi va registrata forse la prima nota dolente, con l’attaccante Diego Frugoli ormai ad un passo dalla Massese. Ma i tifosi non lo rimpiangeranno a lungo, dato che è già stato annunciato il suo sostituto, che risponde al nome di Henri Shiba.

L’attaccante albanese (classe 1988) è reduce da una buona stagione disputata con la Jesina in Serie D, con uno score di 13 reti. Shiba è cresciuto nel vivaio della Reggina, con la quale ha debuttato in Coppa Italia, prima di intraprendere una brillante carriera perlopiù in Serie C, protagonista con le maglie di Cavese, Celano e Barletta.