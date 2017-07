Varesino muore in un incidente nella Bergamasca

Foto varie

È morto sul colpo l’uomo di 41 anni residente in provincia di Varese, vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina, 28 luglio, a Ponte San Pietro comune a ovest di Bergamo.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano L’Eco di Bergamo, la vittima era in sella ad un motorino quando sarebbe stato travolto da un veicolo in via don Primo Mazzolari, nella frazione di Locate.

Alcune persone presenti al momento dell’incidente hanno dato l’allarme chiamando il 112, che ha inviato sul posto due mezzi di soccorso avanzato e un’ambulanza della Croce Rossa.

Le condizioni del ferito sono subito apparse gravissime e i medici hanno tentato di rianimare sul posto l’uomo, che non ce l’ha fatta.

“Sul posto i carabinieri e la Polizia locale di Ponte San Pietro”, riporta sempre l’Eco.