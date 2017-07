Vedano Viva: “Speriamo Bricoman ci ripensi”

Cartiere Sottrici Binda di Vedano Olona

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Vedano Viva dopo l’annuncio del grande operatore che lasciare il tavolo di confronto per la riqualificazione dell’ex cartiera Sottrici

Prendiamo atto della decisione di Bricoman Italia s.r.l., peraltro già ventilata da tempo, di rinunciare all’insediamento che avrebbe comportato il recupero dell’area dismessa della ex Cartiera Sottrici: non possono essere certamente biasimati per le lungaggini burocratiche e le resistenze che in questi tre anni hanno incontrato insieme a noi.

Come ci viene riconosciuto infatti nella lettera che Bricoman proprio oggi ci ha recapitato, abbiamo fatto tutto il possibile per consentire la riqualificazione dell’area con le notevoli relative ricadute occupazionali, oltre che ambientali, che l’operazione avrebbe comportato.

Ci auguriamo pertanto, visto l’indubbio interesse commerciale dell’operazione, che l’azienda possa presto ripensarci, certi in ogni caso che altri si proporranno data l’attrattività dell’area.

Per questo confermiamo l’impegno del Comune di Vedano a proseguire con la procedura che è stata definita con Regione Lombardia, la quale porterà entro gennaio 2018 a definire finalmente gli aspetti più controversi, consentendo agli operatori gli insediamenti commerciali no food previsti dal Piano di governo del territorio.