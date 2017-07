Velate in festa, torna la quattro giorni di fine agosto

Velate

Ricco e variegato l’appuntamento dei velatesi, ma non solo, con la tradizionale Festa di Fine Agosto. Nell’antico borgo, all’ombra della Parrocchiale, si terranno eventi a partire da giovedì 24 e fino a domenica 27, con un ulteriore finale nella serata di giovedì 31 agosto.

Numerosi gli appuntamenti musicali e culturali: l’incontro-testimonianza con la violoncellista Lucia D’Anna che vive a Gerusalemme da diversi mesi (salone Oratorio giovedì ore 21); in Chiesa Santo Stefano il concerto dell’orchestra The Good Company, diretta dal maestro Andrea Motta (sabato ore 21); la Messa Solenne celebrata da don Jean Balouki cantata dalla corale di Velate (domenica 11.30); l’esibizione della banda Edelweiss (domenica ore 15.30) e il concerto speciale di giovedì 31 marzo del tenore Edoardo Manzardo accompagnato dal M.o Andrea Pillon (ore 21.00).

Nella settecentesca Chiesetta di San Domenico, per tutta la durata della festa, l’Associazione “Un cuore con le Ali” in collaborazione con Carla Tocchetti allestirà l’esposizione “Un sì con le ali”: abiti da sposa donati a scopo benefico e destinati al Monastero di Santa Rita da Cascia, il cui culto è particolarmente sentito dai velatesi. Domenica alle 16 è previsto l’incontro con Monica Maimone per rivivere i magici eventi che lo studio Festi ha donato alla Comunità.

Sempre attivo lo stand gastronomico presso l’oratorio nella piazza della Chiesa, che sarà allietato dalla musica degli Ancelotti Brothers: dal venerdì sera (dalle ore 19.30 apericena), sabato sera (dalle 19.15), e domenica (ore 12.30); le famose torte preparate dalle signore velatesi saranno vendute sul sagrato al termine delle Messe di sabato e domenica.

Bambini e ragazzi saranno coinvolti in numerose occasioni: sabato dalle 10 busseranno porta a porta per raccogliere alimenti a favore di Caritas, mentre alle 14.30 ci sarà un torneo di calcio. Sia sabato che domenica è previsto un “angolo bimbi”. Sabato sera la festa si concluderà con lo spettacolare lancio delle lanterne (ore 22.30), mentre domenica il finale (ore 22.00) è a sorpresa.