Vent’anni di Naturart, in molti al reading letterario

La grande festa per i 20 anni della cooperativa sociale NATURart si è chiusa martedì scorso (11 luglio) al Castello di Masnago: in questa speciale cornice scenografica è andato in scena il reading letterario “Adesso – Storie in bilico intorno ai vent’anni”.

Ad intrattenere il pubblico non sono stati “lettori” professionisti ma quattro educatori professionali: Andrea Maldera, Linda Potestà, Alessandra Visone e Chiara Zuffrano, con la regia di Giulia Provasoli, che hanno messo in gioco l’esperienza acquisita in circa vent’anni di lavoro quotidiano con preadolescenti, adolescenti e giovani, ispirandosi a testi conosciuti di autori molti diversi tra loro, come Paolo Nori, Enrico Brizzi, J.D. Salinger, Alessandro Baricco, Beatrice Masini, Roberto Piumini, José Saramago, Jacques Prévert, Michela Marzano e Stephen Chbosky, ma anche a testi originali.

Una serata leggera senza essere frivola, a tratti commovente, per pensare e ricordare e per far rivivere negli adulti sensazioni provate in gioventù. Intensa la partecipazione, diversi genitori e professori, educatori e assistenti sociali, nonché curiosi. In platea, anche l’assessore ai quartieri Francesca Strazzi e allo sport Dino De Simone del comune di Varese, che ha messo a disposizione la prestigiosa location e concesso il patrocinio all’evento, e l’ex-assessore ai servizi sociali Enrico Angelini.

Da settembre, “ADESSO – Storie in bilico intorno ai vent’anni” verrà calendarizzato in altri comuni della provincia e non solo, visto che stanno arrivando delle richieste anche da fuori regione.