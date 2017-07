Vento d’estate, “io vado al lago, voi che fate?”

tuffi cadrezzate 17

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia:

Meteo - Weekend a rischio temporali quello in arrivo secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino.

Sabato 29 luglio sarà soleggiato e caldo più afoso, con annuvolamenti cumuliformi a partire da Piemonte e rilievi nel pomeriggio che porteranno qualche temporale, localmente in transito anche sulla pianura in serata e nella notte. Locali grandinate. Anche domenica ci sarà sole e caldo. Annuvolamenti cumuliformi dal pomeriggio lungo i rilievi con possibilità di qualche temporale, probabilmente limitato ad Alpi e Prealpi.

Varese - Venerdì e sabato, dalle ore 20 a mezzanotte, molte strade di Varese saranno restituite ai pedoni, alle famiglie e a chi ama passeggiare lungo le vie del centro cittadino. Come ogni weekend il consiglio è quello di lasciare la propria auto in uno dei tanti parcheggi a disposizione a due passi dal centro. Saranno pedonali: via Sacco, via Robbioni e via del Cairo. Piazza Beccaria e via Vetera e Cacciatori delle Alpi. Via Volta. Via Carrobbio, piazza Motta e il primo tratto di via Bizzozero.

Sabato sera la via Sacco sarà pedonalizzata e dedicata ai più piccoli con l’iniziativa “Letture Allegre”. a cura di Alessia Volenteri e Consuelo Farese. Nella via dei Giardini estensi chiusa al traffico, i bambini potranno partecipare ad un evento in cui si ascolteranno e leggeranno bellissime storie a loro dedicate.

Varese – Una giornata di musica ai Giardini Estensi. Viva Mag, il free press varesino nato sette anni fa, ha organizzato un evento tutto dedicato alle realtà musicali indipendenti del territorio e l’appuntamento è per venerdì 28 luglio, dalle 14. – Tutto il programma

Varese - Sabato 29 luglio apparizioni con Betty e Chicco Colombo, racconti e storie intorno al lago di Varese e nei rioni cittadini. Appuntamento alle ore 18.00 al Piantone di Via Veratti con “Apparizione tutta d’un pezzo”. Alle 19.00 invece, appuntamento ai Giardini Estensi al grande cedro. Partecipazione gratuita. In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 30 luglio.

Isolino Virginia - Prosegue il programma di weekend per la famiglia sull’Isolino Virginia, con aperitivi, concerti e tante attività per i bambini. Ecco i prossimi appuntamenti. Sabato 29 luglio è in programma un aperitivo in battello al tramonto. Domenica 30 luglio, al pomeriggio, spazio ai bambini con il laboratorio “Il vaso dell’Isolino”. Nel tardo pomeriggio di domenica 30 luglio progetto Iceberg racconta la “storia di una città sommersa” – Tutto il programma

Varese - Domenica 30 luglio navigazione da Schiranna-Lido per Isolino Virginia. Imbarco dal Lido di Schiranna. Servizio di navigazione diretta – trenta minuti di indicibile fascino sul battello “Stradivari”. Il nuovo servizio, che prosegue tutte le domeniche sino al 15 ottobre, regala alla città di Varese un filo conduttore turistico, storico, paesaggistico fra i due siti Unesco del territorio varesino: Sacro Monte e Isolino Virginia. Costo corsa A/R: adulti: € 8,00, under 6 gratuito. www.isolinovirginia.it

Sacro Monte- Venerdì 28 luglio, visita guidata al Sacro Monte di Varese con aperitivo al Museo con apertura straordinaria di Casa Pogliaghi,dalle ore 18.30 alle ore 22.30. Una serata speciale con salita lungo il viale delle cappelle e visita guidata che si conclude presso la Casa Museo Pogliaghi con aperitivo sulla terrazza dei suoi Rustici. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@casamuseopogliaghi.it.

Sacro Monte – Domenica 30 luglio Bus navetta per la funicolare ogni 15 minuti. Dalla fermata di via Manin. Tutte le domeniche dell’estate sarà possibile usufruire dei bus navetta che condurranno al Sacro Monte, con partenza da via Manin (angolo via Valverde, di fronte al Palazzetto), finora utilizzata solo nei giorni festivi come deviazione straordinaria della Linea C da e verso la montagna. Per tutti i giorni festivi la frequenza dei bus sulla tratta via Manin – stazione Vellone e viceversa, passa da 30 a 15 minuti, aumentando così le opportunità di prendere il pullman dalla zona stadio e palazzetto per raggiungere la Prima Cappella e la stazione di partenza della funicolare.

Sacro Monte – Domenica 30 luglio appuntamento alle 11 con “Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari” al Borgo. A cura di Karakorum Teatro. Ingresso gratuito. www.trasacroesacromonte.it – www.karakorumteatro.it

Campo dei Fiori - Domenica 30 luglio, alla cima Campo dei Fiori oggi. Punta di mezzo c’è l’appuntamento uscite Narranti di OfficicinAmbiente alle ore 19 e 30. Ritrovo presso parcheggio Irma Campo dei Fiori. Pic-nic in compagnia, rientro al buio. Portare torcia e spuntino. Notturna. Durata 3 ore circa. www.officinambiente.org

Varese -Domenica 30 luglio, spettacolo “Takayama Ukon – Il Re Beato -Tokyo Opera Association a Villa Paradeisos” alle ore 19.00 a Villa Paradeisos (via Campigli, 34). La Tokyo Opera Association arriva a Villa Paradeisos portando in città un evento eccezionale: la rappresentazione dell’Opera “Takayama Ukon – Il re Beato”, con la partecipazione di 70 artisti tra attori, musicanti e teatranti. Lo spettacolo sarà presentato dal Console generale Giapponese di Milano: Varese accoglierà così la comunità giapponese con visitatori e ospiti e renderà omaggio a Papa Francesco con uno spettacolo suggestivo e affascinante portatore di un messaggio di pace universale, ponte tra Oriente ed Occidente. Info: info@villaparadeisos.it –

www.villaparadeisos.it.

Varese - La Compagnia Arcieri Città di Varese festeggeranno l’importante traguardo dei 40 anni con una gara sociale che si disputerà domenica 23 luglio al campo di tiro di Calcinate degli Orrigoni, a Varese. – Tutto il programma

Varese – Domenica al Circolo di Giubiano in via Cadore 9 alle 12.30 Pastasciutta Antifascista (da prenotare al 339.6177718).

Casbeno - Si apre venerdì 28 luglio e proseguirà fino a Ferragosto, la tradizionale “Festa dello Sportivo” organizzata dal Casbeno Calcio in collaborazione con un attivo gruppo di volontari. Il menù offrirà ai visitatori svariate prelibatezze, dalla trippa alla polenta e asino, dal fritto misto alla grigliata di carne, salamini alla griglia, nervetti, patatine fritte e tanto altro. Il tutto si svolgerà a Casbeno in fondo alla via Corridoni – Tutto il programma

Comerio – Fino a domenica 30 cene, pranzi e serate danzanti organizzati dalla Pro loco nell’area feste c’è la Sagra della Porchetta.

Casciago – Conto alla rovescia per la festa di Sant’Eusebio. Da domenica 30 luglio a martedì 1 agosto tre giorni di festa, spiritualità, fede e divertimento per la tradizionale celebrazione del santo patrono casciaghese. Il clou martedì con i fuochi d’artificio - Tutto il programma

Gavirate – Sabato, domani e martedì sul lungolago stand gastronomico e musica. – Tutto il programma

Buguggiate - Bossalito, tutto pronto per la festa finale. Appuntamento per venerdì, sabato e domenica con le ultime gare per la sfida tra i paesi della Valbossa ma anche musica, stand gastronomico e corsa. Le tre giornate si concluderanno con le premiazioni - Tutto il programma

Bodio Lomnago - L’Associazione “Vengo anch’io” di Bodio Lomnago organizza la “3a Festa della Birra” sul lungolago, uno dei luoghi più suggestivi di Bodio Lomnago. - Tutto il programma

Jerago con Orago - Inizia questo fine settimana Jerago Beach, l’appuntamento con la festa di paese più divertente che ci sia. Da venerdì 28 luglio a domenica 20 agosto (chiusi il lunedì) gli Amici di Paese vi terranno compagnia con concerti, musica live, serate a tema, serate danzanti e tutto il gusto della cucina firmata Rvizzoli Carering - Tutto il programma

Induno Olona – Penultimo appuntamento, questa sera, venerdì 28 luglio, con la risottata della Pro Loco. Alle 19 si cena con il risotto, specialità dei cuochi della Pro Loco ma anche con gnocco fritto, grigliata e tante altre specialità. – Tutto il programma

Induno Olona - Sabato, dalle 8 alle 13, mercato dedicato ai prodotti agricoli e alimentari genuini. Sabato, alle 11, è previsto un momento di inaugurazione ufficiale – Tutto il programma

Marzio – Festa alpina, venerdì alle 21.30 ritrovo in piazza per la fiaccolata alla Madonna degli Alpini e rinfresco. Sabato Alle 19 apertura della festa organizzata dal Gruppo di Marzio sotto il tendone con ricco stand gastronomico e Bandella di Cuasso. Domenica alle 10 alzabandiera e inizio sfilata con deposizione della corona alla memoria dei Caduti, alle 10.45 rinfresco offerto dagli Alpini di Marzio, alle 11.15 messa alla Madonna degli Alpini e alle 12.30 rancio alpino e musica con Desperados Band.

Porto Ceresio - Venerdì 28 luglio Porto Ceresio offre un ricco piatto d’intrattenimento. Oltre al tradizionale mercatino sul lungolago, dalle ore 21.15 in Piazza Sant’Ambrogio prenderà il via l’esibizione di alcuni artisti di strada, in collaborazione con SpazioKabum e “Il cerchio magico” di AxVxA che delizierà gli spettatori con i suoi giochi di fuoco. - Tutto il programma

Laveno Ponte Tresa – Tante iniziative per l’ultimo fine settimana di luglio a Lavena Ponte Tresa. Sabato 29 luglio la nuova associazione giovani, ArteFatti propone la “Silent disco on the lake“ e un’intera giornata di iniziative nell’area feste di via Iori. Domenica giornata di eventi che si conclude con il concerto dei Trenincorsa - Tutto il programma

Venegono Superiore – Sabato 29 luglio, alle 20 e 30, avrà inizio la quarta edizione della gara podistica non competitiva aperta a tutti di km 7,2. Il ritrovo è alle ore 18 presso il Parco Pratone di via Pasubio a Venegono Superiore. Lo start è previsto alle ore 20 e la premiazione alle ore 21. – Tutto il programma

Besozzo - A Bogno tre giorni di festa con gli Alpini.

Sesto Calende - Domenica apertura della chiesa dei Re Magi che si trova a Sesto Calende e le sue origini risalgono in un periodo compreso tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo. - Tutte le informazioni

Sesto Calende - Venerdì 28 luglio alle 21 nel suggestivo parco della Fondazione Sangregorio (Fraz. Cocquo) a Sesto Calende (VA) andrà in scena Carmen – Teatro Opera Prod. Teatro Blu, da uno studio su “Carmen” di Prosper Merimè con le più belle arie di Bizet. – Tutto il programma

Vergiate – Costinata a Corgeno (Vergiate) con il Gruppo Alpini. La festa alpina è in programma dal 28 al 30 luglio con serate danzanti. – Tutto il programma

Vergiate - Venerdì, sabato e domenica “Street Food” con golosi piatti da passeggio, musica live con cui deliziarsi e tanto divertimento sulle rive del lago di Corgeno a Vergiate.

Luino – Maccagno con Pino e Veddasca - Il Festival delle Arti di Strada “Sogno d’Aurora” torna il 28 e 29 Luglio per illuminare con la fantasia e la magia dell’arte Luino e il Parco Giona di Maccagno con Pino e Veddasca (VA). Le location saranno tre: Piazza Libertà e Via F. Cavallotti a Luino e il Parco Giona a Maccagno con Pino e Veddasca (VA). La quinta edizione, organizzata dall’Associazione APS Aurora, prevede laboratori ed attività per i bambini ma anche mostre e show per tutti. – Tutto il programma

Castelveccana, Caldè – Piccoli e grandi geni della matematica si ritroveranno a partire da domani a Caldè per il XXIII Festival di cultura e giochi matematici e per la II Edizione del Campionato italiano di Sudoku riservato alla categoria Under 18. L’appuntamento è per 27, 28, 29 e 30 luglio nella tensostruttura in riva al lago. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca - Domenica 30 luglio al passo Forcora c’è la Festa dell’Alpeggio: dall’alba al tramonto mostra di animali, pranzo con gli allevatori. vendita di prodotti tipici e messa alle 12. Verrà presentato, anche il progetto “Sopra la panca”, l’allevamento di capra visto da slow food. Infine, giochi con i vecchi passatempi contadini. La festa, organizzata dal comune di maccagno con pino e veddasca e la comunità montana valli del verbano, vede tra l’altro la collaborazione di Slow Food e degli allevatori della capra nera di Verzasca.

Reno di Leggiuno - Spiaggia, tramonto, mangiare tipico e musica dall’elettronica, al pop, al rock. E’ questo il programma del “Reno Rock Festival”, un evento gratuito che colorerà la sponda lombarda del Lago Maggiore. L’appuntamento è nella spiaggia pubblica di Reno di leggiuno tra specialità di lago e musica – Tutto il programma

Carnago - Birra Festival, il festival delle birre artigianali di Siebter Himmel e Birrificio Settimo (via Monte Rosa 33) a Carnago. Tre serate all’insegna della birra artigianale con 21 spine sempre attive. In cucina sono al lavoro i «Siebter Himmel» con i grandi piatti della tradizione e, anche quest’anno, la pizza.- Tutto il programma

Gorla Maggiore - La Festa della Birra è in corso nell’area feste di via Sabotino. La formula è collaudata: buona birra, specialità gastronomiche bavaresi da Oktoberfest e italiane e tanta musica.

Gallarate – Una serata a tutto cabaret. Questa sera, venerdì 28 luglio, in piazza si ride con Walter Maffei, Max Bunny, Mago Diego, Ale Bellotto. E domenica arriva Alberto Patrucco - Tutto il programma

Milano – Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, sarà aperto al pubblico domenica 30 luglio dalle 10 alle 18 con ultimo accesso alle ore 17,30 – Tutto il programma