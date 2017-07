Verde, un sabato di mezza estate al museo botanico

Foto varie

E’ scoppiata l’estate al Museo Botanico Aurelia Josz. Domani, sabato 15 luglio, i milanesi di tutte le età sono invitati a partecipare a visite guidate, laboratori e giochi alla scoperta delle piante e degli arbusti della stagione più calda.

Le iniziative, organizzate dal Settore Verde del Comune di Milano, sono gratuite e hanno lo scopo di creare un collegamento emotivo nei confronti della natura per favorire, soprattutto nei bambini, un coinvolgimento attivo nella sua tutela, anche nel contesto urbano.

Ecco il palinsesto:

• dalle ore 16 alle ore 17 – Visite guidate al Museo Botanico accompagnati dai Ciceroni del Servizio Civile Nazionale.

• alle ore 18 – Colori dello spazio nel Labirinto. Si semineranno zinnie, i fiori dello spazio.

• dalle ore 15 alle ore 18 – Parole verdi. Reading per adulti (15-16) e per bambini (16 – 17) a cura dei volontari del Patto di Milano per la Lettura e attività Parliamo con gli Alberi a cura dei volontari del Parco delle Lettere (17- 18)

• dalle ore 17 alle ore 19 – Giochi del Museo Botanico per conoscere i segreti della natura.

• dalle 17 alle 18 – Orto dell’Omeopatia. La fondazione Belladonna Onlus illustra le sperimentazioni di trattamenti omeopatici in campo botanico.

Il Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ si trova in via Rodolfo Margaria 1 ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (tram 4 e 5, autobus 51 e 83, MM3 Dergano e Maciachini).