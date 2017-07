Via ai Mondiali di Budapest, conto alla rovescia per Castiglioni e Martinenghi

Foto varie di nuoto

Sono iniziati oggi – venerdì 14 luglio – gli attesi campionati mondiali di nuoto, pallanuoto e tuffi che sono giunti alla 17a edizione e organizzati a Budapest fino a domenica 30.

Una manifestazione che, nel Varesotto, guarda soprattutto al nuoto e più precisamente alla rana, lo stile nel quale brillano le due giovani stelle nate e cresciute nella nostra provincia, Arianna Castiglioni (1997) e Nicolò Martinenghi (1999).

ARIANNA E NICOLÒ: LE GARE INDIVIDUALI

Il programma del nuoto scatta domenica prossima, 23 luglio, giorno dell’esordio di Martinenghi che al mattino disputerà le batterie dei 100 rana. Nel medesimo pomeriggio è in programma la semifinale, mentre la gara che assegnerà le medaglie è prevista per lunedì 24 luglio al pomeriggio (a partire dalle 17.30).

Nella mattinata di lunedì 24, intanto, comincerà anche l’avventura iridata di Arianna Castiglioni, con le batterie dei 100 rana femminili che proseguiranno con la semifinale del pomeriggio.

La finale di questa specialità è invece prevista per il tardo pomeriggio di martedì 25.

Proprio il 25 luglio è il giorno in cui Martinenghi inizierà il cammino sui 50 rana: batterie al mattino e semifinali al pomeriggio con la finale che si disputerà al pomeriggio di mercoledì 26.

Per i 50 rana donne di Castiglioni bisognerà invece attendere sabato 29, giorno in cui ci saranno le batterie (mattino) e le semifinali (pomeriggio) con le medaglie messe in palio domenica 30, in apertura della sessione pomeridiana.

LE STAFFETTE

Oltre alle gare individuali, Martinenghi e Castiglioni potrebbero prendere parte anche alle staffette 4×100 miste, occupando lo “slot” nella frazione a rana. Martinenghi si giocherà il posto con il più esperto Fabio Scozzoli mentre l’alternativa a Castiglioni è rappresentata da Martina Carraro (che detiene il primato nazionale sui 100, mentre Arianna ha quello dei 50 metri).

Da disegnare anche le due staffette miste uomini-donne: Castiglioni fece parte di quella che ha Kazan nel 2015 fece segnare il primato tricolore.

I PRIMATI

Arianna Castiglioni

50 rana: 30″72 (7/4/17 Riccione) – Record Italiano

100 rana: 1’06″95 (3/8/15 Kazan)

Niccolò Martinenghi

50 rana: 26″97 (4/4/17 Riccione) – Record Italiano – Mondiale Juniores

100 rana: 59″23 (2/7/17 Netanya) – Record Italiano – Mondiale Juniores