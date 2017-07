Via Boccaccio, presi i ladri della carta igienica

furto

Lo hanno fermato nella notte di venerdì, dopo una serie di telefonate arrivate alla centrale operativa della polizia di via Foscolo che segnalavano rumori sospetti in alcuni negozi in via Boccaccio a Busto Arsizio. L’uomo, un cittadino marocchino, se ne andava in bicicletta con un grosso pacco di carta igienica sotto il braccio. Alla vista degli agenti della Volante nei pressi del supermercato “MD Market” , nonostante l’ingombrante bottino, l’uomo ha cercato con uno scatto reso complicato di far perdere le proprie tracce, senza riuscirvi perché i poliziotti lo hanno bloccato dopo pochi metri. Pur rifiutandosi di fornire le proprie generalità, ha però subito rivelato che la bicicletta era di un suo amico che si trovava ancora all’interno del supermercato.

I poliziotti del commissariato di Busto Arsizio con i colleghi di Gallarate hanno allora perlustrato i dintorni dell’esercizio commerciale finché, nascosto sotto un autocarro parcheggiato, è stato sorpreso il secondo uomo. Il bottino fino a quel momento accantonato dai due consisteva nella bicicletta, generi alimentari e numerosi rotoli di carta igienica ai quali i due erano arrivati forzando un lucchetto. Entrambi, apparsi estremamente agitati, hanno opposto resistenza anche quando sono arrivati in commissariato e ora dovranno rispondere di di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.