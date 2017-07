Via Manzoni, al via il rifacimento dei marciapiedi

Cantieri stradali generiche, lavori stradali

L’Amministrazione comunale di Venegono Inferiore comunica che a partire da lunedì prossimo inizieranno i lavori per la sistemazione dei marciapiedi lungo via Manzoni (la strada che attraversa il centro storico del paese verso Tradate).

Per consentire i lavori la Provincia di Varese ha disposto la sospensione temporanea della circolazione nel tratto di Via Manzoni compreso tra l’incrocio con Via Volta e l’incrocio con Via Piave/Via Repubblica dal 10 al 22 luglio.

E prevista inoltre l’istituzione temporanea di un senso unico alternato della circolazione di Via Manzoni nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Piave-Via Repubblica fino al civico n. 117 dal 24 luglio al 4 agosto.

Sarà consentito il traffico pedonale e garantito l’accesso ai residenti.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Comunale al numero 0331 856021.