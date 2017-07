Vibram “fa le scarpe” alla svedese Craft

varie

Nuova e importante partnership internazionale per Vibram, l’azienda di Albizzate che da 80 anni è leader mondiale nel settore delle suole di scarpe ad alte prestazioni.

Il marchio varesotto ha infatti annunciato un accordo con Craft, azienda svedese molto nota nel campo dell’abbigliamento sportivo “outdoor” che ha di recente annunciato il proprio ingresso anche sul mercato della scarpa.

L’accordo, perfezionato nel corso della recente rassegna OutDoor di Friedrichshafen (Germania), prevede la realizzazione immediata dei primi tre modelli di scarpe Craft “equipaggiate” da suole Vibram che però, in questo caso, collaborerà anche per la realizzazione della tomaia.

«Introdurre nella nostra gamma le scarpe da corsa è stata una naturale evoluzione del nostro business» ha affermato Daniel Högling, alto dirigente di Craft. «Da anni portiamo avanti l’idea di progettare e sviluppare una collezione di scarpe da running. Quando abbiamo iniziato a collaborare con Vibram, tutti i pezzi sono andati al loro posto e il progetto ha preso forma».

«Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con Craft, dove abbiamo lavorato con l’azienda nello sviluppo non solo della suola, ma di tutta la scarpa» ha commentato il general manager di Vibram, Paolo Manuzzi. «La sfida per i nostri designer è stata quella di progettare una scarpa bella dal punto di vista dello stile, ma tecnica al tempo stesso. La tomaia è stata concepita per assicurare un fit confortevole ma anche per enfatizzare le caratteristiche tecniche della suola. Vediamo un grande potenziale nel mercato delle scarpe da corsa su strada ed è stato estremamente importante per noi questa progettazione di prodotti per i runner più esigenti».

Le nuove scarpe da running sono sviluppate con design e tecnologie di altissimo livello, che includono le suole Vibram realizzate in esclusiva per questa gamma di prodotti, con tecnologia Vibram Megagrip, una delle soluzioni più performanti dell’ “ottagono giallo”. Le calzature saranno in vendita a partire dal primo trimestre del 2018.