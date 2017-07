Villa Durini ospita i Flamencontamina tra jazz e flamenco

Foto varie

Domenica, 23 luglio alle ore 21.00, presso il Parco di Villa Durini a Gorla Minore (via Roma – ingresso 8 euro intero – 5 euro ridotto studenti o tessera ARCI), per il festival JAZZaltro si esibiranno i Flamencontamina formazione composta da Roberto Talamona (chitarra), Toti Canzonieri (flauto traverso), Lautaro Acosta (violino), Francesco Perrotta (cajon, percussioni), Francesco Tarantino (drums, percussioni) e Mario Caccia (basso), direttore creativo dello stesso JazzAltro.

Flamencontamina è un’originale formazione jazz avente come obiettivo l’incontro e la contaminazione tra il flamenco, genere che da sempre si presta alla commistione tra stili, e il jazz, il blues e il pop, il tutto incorniciato da squisito folklore gitano, da cui per altro, il flamenco stesso deriva. Una serata in cui virtuosismo lirico, passione e calore si propongono di conquistare l’ascoltatore anche grazie alle radici stilistiche mediterranee comuni a quelle italiane.

In caso di pioggia il concerto si terrà presso l’Auditorium Peppo Ferri (via Roma, 83 – Gorla Minore)

JAZZaltro giunge alla VIII Edizione consegnando al territorio una realtà ormai ben consolidata, frutto di collaborazioni storicizzate con amministrazioni comunali, Associazioni, Comunità, Enti e Proloco. Anche quest’anno propone una scelta musicale di qualità in un’ottica di accrescimento culturale ed aggregazione sociale. JAZZaltro, nel corso degli anni è riuscito a creare una vera e propria rete di contatto che anima per diversi mesi la proposta culturale delle periferie, le quali, in una Lombardia milano-centrica, spesso appaiono svantaggiate dal punto di vista della proposta culturale. Anche quest’anno, passando per la valorizzazione di spazi, location e contesti di grande bellezza, JAZZaltro propone un cartellone ricco di illustri ospiti internazionali, mettendo l’accento sulla commistione come punto di forza della musica, in modo da accendere l’interesse per l’interdisciplinarietà tra generi, stili e forme d’arte in genere.

I prossimi appuntamenti di JAZZaltro

Domenica 6 agosto Fatsology (Legnano)

Venerdì 29 settembre Moroni, Cucchiara, Bagnoli (Olgiate Olona)

Venerdì 6 ottobre, Max De Aloe (Olgiate Olona)

Lunedì 13 novembre, Gaia Cuatru & Paolo Fresu (Legnano)