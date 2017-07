Villa Gianetti: dopo l\'incendio del gazebo si contano i danni

E’ andato letteralmente in fumo l’intero gazebo situato all’esterno di Villa Gianetti nell’incendio che si è sviluppato ieri sera alle 19 nel lato posteriore della sede di rappresentanza. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione di natura accidentale ma sono in corso accertamenti, hanno prima avvolto la struttura in legno e plexiglas e poi hanno iniziato a lambire la facciata.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che, chiamati da alcuni mamme presenti al parco, hanno domato le fiamme prima che provocassero danni all’interno della struttura.

Saranno quantificati presto, ma al momento si parla di quelli provocati dal fuoco sulla facciata posteriore della sede di rappresentanza e dal fumo all’interno. Oggi saranno comunque operativi gli uffici della Saronno Servizi, che si trovano al primo piano della Villa. Ieri sera sul posto anche il vicesindaco Pier Angela Vanzulli e l’assessore al Commercio e Politiche Giovanili Francesco Banfi: “E’ un danno per l’intera Saronno – ha dichiarato il vicesindaco – per il valore storico della Villa ed anche per i costi che dovranno sostenere il Comune e l’ex Municipalizzata”. Villa Gianetti è di proprietà comunale sia per quanto riguarda la parte anteriore, con le sale comunali il museo del chiarismo dedicato a De Rocchi e la zona degli uffici, sia il retro dove c’è uno spazio bar da tempo inutilizzato.