Visite e aperitivo celtico per la presentazione del libro sulla necropoli del Monsorino

Monsorino Golasecca

Si terrà mercoledì 12 luglio la presentazione del libro “Nel bosco degli antenati – la necropoli del Monsorino, scavi 1985-86”. Per l’occasione è stato organizzato un vero e proprio evento che comincerà alle ore 17 in località Monsorino a Golasecca con la visita guidata alla zona archeologica e la merenda celtica per tutti i bambini.

Alle 18.30 in Sala Consigliare comincia la presentazione con i saluti del sindaco Claudio Ventimiglia e il Governatore Roberto Maroni. Alle 18.45 è previsto l’inizio dell’incontro con l’intervento del soprintendente Luca Rinaldi e alle 19 con gli autori del libro.

Al termine previsto l’aperitivo celtico.