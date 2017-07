Vittorio Sgarbi in missione sul Lago Maggiore

«Un vero uragano di cultura e arte la visita di Vittorio Sgarbi ad Arona». Titola così il suo post il sindaco Alberto Gusmeroli, coinvolto dall’energia e dall’entusiasmo del famoso critico d’arte che venerdì ha visitato la città, dando tre spunti importanti al Primo Cittadino. Si tratta di tre progetti naturalmente legati all’arte che coinvolgeranno lo stesso Sgarbi. Si parte dalla realizzazione di una mostra ad Arona sull’opera del Morazzone, l’inaugurazione del restauro della Torre Mozza, la pubblicazione della stampa 3D dell’Arco di Palmira ad Arona.

La giornata è culminata in piazza San Graziano con una lectio magistralis a cui hanno partecipato moltissime persone.

da sinistra: Alessandro Molgora, Alberto Gusmeroli e Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi nel pomeriggio di oggi, sabato 8 agosto, è stato in visita anche ad Angera dove ad attenderlo c’era il sindaco Alessandro Molgora. Il critico ha visitato la chiesa della Madonna della Riva. «È rimasto colpito dagli affreschi della casa Forni e favorevolmente impressionato dell’iniziativa del fanciullo con cesto di frutta, opera spray di Ravo, in piazzetta Sama. Siamo andati, poi, in Rocca dove ha spiegato il significato degli affreschi delle diverse epoche, presenti nei saloni» (fonte cambiangera.it)