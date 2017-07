Viva Mag Day, musica del territorio ai Giardini Estensi

Tempo libero generica

Una giornata di musica ai Giardini Estensi. Viva Mag, il free press varesino nato sette anni fa, ha organizzato un evento tutto dedicato alle realtà musicali indipendenti del territorio e l’appuntamento è per venerdì 28 luglio, dalle 14.

Sul palcoscenico si alterneranno diverse band, dai gruppi emergenti alle eccellenze provinciali, dagli artisti indipendenti nazionali ad importanti realtà del sottobosco internazionale. Una vera e propria maratona musicale che prenderà il via nel primo pomeriggio e andrà avanti fino a sera.

Durante la giornata non mancheranno bancarelle per gli acquisti e food truck per chi vuole mangiare.

Ospiti della giornata saranno: Continual Drift, Davide Gammon, Bug, Les Fleurs des Maladives, Slowtide, Mountains of the Sun, Ragni su Marte, Acid Jack Flashed & Hot Complotto, Volemia, Il Distacco.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.