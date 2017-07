Voci da Chatillon, Taddeo: «Se arriva la Serie C, siamo pronti»

Varese Calcio 1910

Oggi, 26 luglio, un pullman di tifosi ha raggiunto i giocatori del Varese in ritiro a Chatillon per assistere alla partitella in famiglia e portare in Val D’Aosta tutto il loro supporto.

Per la stampa la ventosa giornata a Chatillon è stata aperta dal pranzo con il presidente Aldo Taddeo e Paolo Basile presso l’Hotel Billia. Taddeo ha voluto innanzitutto ringraziare i tifosi che hanno seguito la squadra fino a Chatillon e ha poi fatto il punto sul mercato: «Battistello arriva oggi insieme ad un portiere greco in prova che mi dicono essere molto forte. Arriverà un altro difensore e poi saremo a posto con la rosa. Stiamo costruendo un gruppo solido, che vedo più concreto e aggressivo rispetto allo scorso anno. Serie C? Penso sia chiaro: io e Paolo (Basile, ndr) più di una volta abbiamo dimostrato la serietà del progetto Varese. I tifosi possono stare tranquilli; se arriverà la C siamo già pronti ad investire adeguatamente sul mercato, nonostante tutti gli sciacalli che infangano la nostra società».

Gli sciacalli cui fa riferimento il presidente ovviamente non lo spaventano («arriveranno querele – promette Taddeo – e a tempo debito vi renderemo conto di tutta la situazione»), ma è innegabile che abbiano contribuito a gettare ombre sulla società. Per questo Taddeo ha voluto spiegare con chiarezza la situazione: «I fondi per una D da protagonisti ci sono, il mercato lo testimonia. Abbiamo già stanziato buona parte del budget anche per un’eventuale serie C. Mancano da fare “300 passi” (300mila euro a fondo perduto, ndr) che dovranno arrivare dagli sponsor».

Le trattative sono ovviamente in atto, ma è chiaro che il poco tempo a disposizione gioca contro il presidente e il suo entourage. Il termine ultimo è domani a mezzogiorno, anche perché poi, eventualmente, bisognerà fare uno sprint per preparare tutta la documentazione da presentare entro venerdì 28 luglio.

Il tentativo di approdare in C verrà dunque fatto, ma solo nel momento in cui si avranno tutte le certezze del caso. Come Taddeo e Basile hanno sempre ribadito: «E’ la società che deve guidare la squadra, non la squadra che deve salvare la squadra».