Volontari anziani, Conte (Pd): “Polemica inutile, a loro va il nostro ringraziamento”

Volontari anziani del Comune di Varese, il capogruppo del Pd in consiglio comunale Luca Conte smorza i toni e spiega come stanno le cose, cercando di allontanare la polemica innescata da alcune uscite polemiche anche di colleghi di partito.

«Nessun attacco ai cosiddetti “volontari anziani”, ma anzi un ringraziamento – spiega Conte – per il lavoro fino a qui svolto. Non sarà più possibile corrispondere loro la retribuzione nelle modalità fino ad ora esistenti, poiché la normativa non lo consente più e impone una radicale revisione del sistema, ma – aggiunge Conte - non ho dubbi che la gran parte dei volontari non lo facesse per qualche centinaio di euro, ma per il desiderio di rendere un servizio alla comunità, cosa che continuerà ad essere possibile con diverse formule».

«Spiace che una questione puramente giuridica sia stata trasformata in polemica politica da chi, evidentemente non a conoscenza della normativa, reclama a mezzo stampa informazioni e chiarezza – conclude Conte – e lamenta l’assenza di preventive comunicazioni, dimenticandosi tuttavia di sottolineare come egli stesso non frequenti da un anno le decine e decine di riunioni ed incontri con gli assessori che hanno rappresentato momenti di confronto e approfondimento per chi ha davvero a cuore il merito delle questioni».