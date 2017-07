Volontari da tutto il mondo per la mobilità sostenibile carnaghese con Legambiente

Foto varie

Per il secondo anno il Comune di Carnago ha ospitato il campo internazionale di volontariato di Legambiente Varese.

Tredici giovanissimi volontari arrivati da tutto il mondo: nove tra i 15 e i 17 anni, più tre ventenni “medium term volounteers” e una volontaria del Servizio Civile Nazionale, italiani, spagnoli, russi, turchi e francesi. Tutti a Carnago dal 27 giugno ad oggi, per portare avanti un progetto che prevede una collaborazione sempre più stretta con l’amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Andreoli Andreoni.

Dopo il lavoro di recupero dei sentieri del parco RTO fatto lo scorso anno questa volta i ragazzi hanno collaborato ad un nuovo progetto: «abbiamo contribuito a raccogliere i dati sulla mobilità, per aiutare il comune di Carnago a portare avanti i propri progetti per incentivare la mobilità dolce – ha spiegato Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese -. I ragazzi del campo di Legambiente, ad esempio, hanno intervistato gli automobilisti, per capire il loro comportamento e come disincentivare l’uso delle auto soprattutto in centro paese».

«Un lavoro per noi importantissimo – ha spiegato l’assessore carnaghese Francesca Porfiri che ha illustrato i risultati delle attività insieme al sindaco Maurizio Andreoli Andreoni – che si è affiancato all’aiuto che i ragazzi hanno portato anche alle associazioni del paese su alcune attività previste dal calendario della stagione estiva».