Weekend country in via Pola, tre giorni da cowboy con gli Alpini

Il 21-22-23 luglio a Caronno Pertusella si terrà la sesta edizione della Festa Country organizzata dal gruppo Alpini che si svolgerà nell’area tra via Pola e via Borroni. Saranno tre giorni di balli country e cucina in puro stile western (il venerdì menu pizza, sabato e domenica piatti western).

Sabato e domenica inoltre ci saranno stage di ballo, prima di cena, per poter imparare nuove coreografie Western. Durante la manifestazione ci saranno anche attrazioni per i più piccoli come passeggiate a cavallo e giochi vari.