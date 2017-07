Wells annuncia su Instagram la firma per la Openjobmetis

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Cameron Wells è il nuovo playmaker della Pallacanestro Varese: prima dell’arrivo della comunicazione ufficiale (giunta all’ora di pranzo) è lui stesso ad annunciare la firma per la Openjobmetis versione 2017-18.

Il regista di Houston (classe ’88, 1,86 di altezza) segnala la sua nuova destinazione sul proprio profilo Instagram: in attesa di pubblicare una fotografia con la nuova maglia ha infatti scritto “Pallcanestro Varese” con tanto di bandiera italiana nella biografia che accompagna il profilo stesso.

L’annuncio di Wells su Instagram

Oltre all’indicazione della squadra, Wells riporta un passo biblico dalla Lettera ai Filippesi («Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica» e la massima «Il dolore della disciplina o il dolore della sconfitta».

L’arrivo di Wells non è comunque inatteso: il giocatore, proveniente dai tedeschi del Giessen, è da tempo in trattativa avanzata con il club biancorosso; ieri (lunedì) lo stesso Claudio Coldebella confermava - a margine della presentazione della “Basket Fest” - l’imminenza della firma del contratto.

E anche la sua squadra tedesca, i Giessen 46ers, hanno utilizzato lo stesso canale per salutare Wells, pubblicando un collage di foto del numero 22 accompagnate dalla scritta «Arrivederci capitano: ci auguriamo il meglio per te in Italia. Grazie per questi grandi tre anni».

LA CONFERMA DA VARESE

La notizia è stata poi confermata dalla Pallacanestro Varese con un comunicato ufficiale emesso intorno alle 12,30. Wells ha firmato con la società biancorossa un contratto biennale, con il primo anno di stipendio stimato intorno ai 130mila dollari netti.