Whirlpool annuncia: zero rifiuti in discarica entro il 2022

whirlpool comerio cassinetta

Whirlpool Corporation, durante la presentazione del report di sostenibilità 2016, ha annunciato un nuovo obbiettivo ambizioso: zero rifiuti entro il 2020.

Il report di sostenibilità 2016 di Whirlpool si concentra su obiettivi e programmi mirati che determinano un impatto positivo sulle attività e sui prodotti dell’azienda, oltre che in tutte le aree geografiche in cui opera.La multinazionale ha confermato i quattro obiettivi per il miglioramento delle performance che si era posta nel 2014, e lavorerà nel corso del 2017 per stabilire nuovi obiettivi in tema di risparmio energetico e di acqua, per i quali ha già raggiunto il traguardo posto inizialmente: completa trasparenza sul 90% dei materiali dei nuovi prodotti entro il 2020, 15% in meno di acqua entro il 2020 rispetto ai valori 2014, 15% in meno di energia entro il 2020 rispetto ai valori 2014, zero rifiuti in discarica entro il 2022.

A livello mondiale, dal 2014 le performance sull’impatto ambientale hanno registrato: -21% di consumo di energia, -33% di consumo d’acqua, -18% di emissioni CO2, -32% di rifiuti prodotti. Nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) sono state implementate una serie di attività per la riduzione dei consumi energetici, di acqua e calore in diversi impianti.

A Cassinetta di Biandronno (Varese) Whirlpool ha rinnovato il suo sistema di illuminazione, sostituendo 650 lampade a sodio con 400 lampade a Led, consentendo un risparmio del 64% sul consumo di energia in un’area di 55.000 mq. A Napoli e Siena, invece, è stato messo in atto un sistema di gestione integrato per l’energia, l’ambiente, la salute e la sicurezza che ha ottenuto le certificazioni internazionali ISO 50001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

L’IMPEGNO SOCIALE NELLE COMUNITÀ IN CUI OPERA WHIRLPOOL

Le aree in cui Whirlpool opera rappresentano il bacino di elezione delle attività di responsabilità sociale dell’azienda, in cui i dipendenti svolgono un ruolo fondamentale per il successo dei progetti. Durante il 2016, sono stati raggiunti i seguenti risultati: 1 dipendente su 3 ha svolto attività di volontariato, 340.000 ore di volontariato, oltre 300 le organizzazioni nel mondo che hanno beneficiato di attività di volontariato e donazioni.

Con l’obiettivo di migliorare le proprie performance di sostenibilità sociale, legando le attività di CSR al business aziendale, Whirlpool ha recentemente lanciato in Emea la nuova Corporate Giving Strategy, che concentra gli investimenti sociali dell’azienda negli ambiti della sicurezza alimentare e consumo responsabile, housing e promozione dell’occupabilità giovanile.

Sul fronte italiano, ha continuato a collaborare con la Croce Rossa Italiana per aiutare ad affrontare la crisi dei migranti in Europa e fornire supporto alle popolazioni colpite dal terremoto in centro Italia. Il progetto “White Goods for Red Cross” ha fornito le attrezzature necessarie ai centri di accoglienza della Croce Rossa nelle sedi di Roma, Milano e Ventimiglia e un elettrodomestico ad ognuno degli altri 33 centri di accoglienza in tutta Italia. Durante il 2016, nei tre centri principali si è fornita assistenza a oltre i8.000 persone, mentre, nell’ambito delle attività di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto, più del 90% dei dipendenti in Italia ha contribuito economicamente per aiutare la Croce Rossa a realizzare la prima lavanderia mobile in Italia, unica nel suo genere.