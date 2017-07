Wonderland Trio in concerto a Palazzo dell’Assunta

musica generica

Continua la rassegna JazzAltro. Appuntamento venerdì 21 luglio, alle 21 con il Wonderland Trio a Palazzo dell’Assunta, Giardino interno in Piazza Martiri della Libertà (ingresso 8 euro -Studenti e soci Arci: 5 euro).

Riprende la collaborazione con l’Amministrazione di Gorla Maggiore per un concerto bomboniera nella inedita e insolita cornice del cortiletto del Palazzo dell’Assunta a Gorla Maggiore e JAZZaltro ha il piacere di ospitare un trio di rara eleganza e raffinatezza. Una delle reginette del canto jazz al femminile Italiano, SONIA SPINELLO, recentemente fresca vincitrice di un importante Award in Giappone come miglior voce femminile dell’anno 2016, ROBERTO OLZER, eccezionale pianista dell’ultima generazione che si segnala per classe e grande personalità e FULVIO SIGURTÀ, il trombettista/flicornista con cui tutti vorrebbero suonare in questo momento. Un’altra suggestione da non perdere. Si consiglia la prenotazione.

Domenica 23 luglio invece, appuntamento con Flamencontamina al Parco di Villa Durini.

INFO E PRENOTAZIONI: management@abeatrecords.com – Mario Caccia 3478906468.