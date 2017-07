Woodo Fest 2017 al via, la prima serata è con Ghali

Tutto pronto per la quarta edizione del Woodo Fest 2017, il festival organizzato dall’Associazione Culturale LE OFFICINE di Cassano Magnago (VA), in collaborazione con il CIRCOLONE di Legnano.

La location è sempre l’Area Feste di Cassano Magnago in via Primo Maggio. Circondata dai boschi, è il luogo ideale in cui passare cinque giorni di musica, street food, relax e divertimento, grazie alle diverse iniziative pensate dall’associazione che opera nel settore ormai da anni.

Si parte questa sera (19 luglio) con il nuovo fenomeno della trap italiana, Ghali. Il giovane rapper di origini tunisine che ha scalato le classifiche italiane a colpi di singoli, il brano “Ninna Nanna”, doppio disco di platino, sfiora i 50 milioni di ascolti su YouTube, presenterà il suo atttesissimo primo disco. Il giorno dopo si passa alla scena indie nostrana con il rock degli Zen Circus e il pop degli Ex-Otago, due band con alle spalle centinaia di concerti, decine di dischi e brani indimenticabili da cantare tutti insieme sotto al palco.

Il terzo giorno arriva Salmo e il suo rap hardcore. Dopo i numerosi sold out, un sorprendente tour europeo, è pronto a incendiare il palco del Woodoo Fest con Hellvisback (Sony Music, 2016), album due volte disco di platino che l’ha consacrato come artista di spicco non solo nel mondo hip-hop ma di tutto lo scenario musicale della penisola.

Il calendario prosegue con The Bloody Beetroots aka Sir Bob Cornelius Rifo, colui che ha rinnovato la scena elettronica unendola a sonorità punk-rock con il suo Romborama (Dim Mak Records, 2009), ha fatto innamorare gli Stati Uniti con HIDE, uscito nel 2013 per la prestigiosa etichetta americana Ultra Records, ed è ora pronto a deliziare le nostre orecchie con un nuovo disco e un live imperdibile.

La rassegna si chiude al meglio con il top del panorama indipendente di quest’anno, ospitando sul palco artisti del calibro di Edda, Canova, Gazzelle, Giorgio Poi e molti altri.

Oltre ai concerti dei tanti artisti che si esibiranno sul main stage (BIG FOOT) e sul second stage (WOOD STAGE), ci sarà la STREET FOOD PARADE, un festival nel festival dove provare il meglio del cibo di strada dall’Italia e dal mondo; e la SILENT DISCO, tutte le sere dopo i live si balla fino a tardi nel rispetto della quiete pubblica, potendo scegliere sempre fra tre djset diversi. Saranno presenti anche un’area relax con amache, divani e sdraio, oltre a un’area espositori di hobbisti e artigiani e un bar con tante proposte, dai cocktail alla birra artigianale.

LINE UP:

19/7 Big Foot Stage: GHALI / VEGAS JONES / HABITAT dj set

2O/7 Big Foot Stage: ZEN CIRCUS / EX-OTAGO

Wood Stage: Andrea Lazlo De Simone / Il Fieno

21/7 Big Foot Stage: SALMO / LAZZA

Wood Stage: Ketama 126 / Pretty Solero /

Ugo Borghetti / Comacose / Torso / Fuera

22/7 Big Foot Stage: THE BLOODY BEETROOTS / COLOMBRE

Wood Stage: Duo Bucolico / Bob Corn / Pagoda Trip

23/7 Big Foot Stage: CANOVA / EDDA / GIORGIO POI / GAZZELLE

Wood Stage: Gomma / Brenneke / Golia

SILENT DISCO

Prendi le cuffie, indossale e preparati a un’esperienza fuori dall’ordinario. Tutte le sere dopo i concerti, dal tramonto fino all’alba, passando attraverso la notte silenziosa. Mentre tutto nel bosco tace, si balla.

3 DJ trasmettono 3 generi diversi su 3 canali differenti su cui sintonizzarsi con speciali cuffie wireless per dare vita alla rivoluzione danzante più silenziosa che c’è!

Pagina ufficiale: www.facebook.com/SILENTDISCO.festasilenziosa

#BALLIAMONELBOSCO

STREET FOOD PARADE

Preparatevi a un viaggio di cinque giorni nella tradizione tipica italiana e nei sapori della nostra terra. I più famosi piatti da strada arriveranno caldi e fumanti sulle tre o quattro ruote dei migliori FOOD TRUCK provenienti da tutta Italia per la quarta edizione di WOODOO FEST. Mentre gusterete le loro pietanze, una parata di Artisti di Strada vi farà tornare bambini tra buskers, sputafuoco e acrobati sui trampoli.

Pagina ufficiale: www.facebook.com/OfficialStreetFoodParade

#MANGIAMONELBOSCO

PREVENDITE:

I biglietti cartacei saranno a disposizione da martedi’ 16 maggio in tutti i punti vendita autorizzati vivaticket, ad esclusione del biglietto di venerdi 21/7, disponibile nei punti vendita autorizzati ticketone.

Mailticket: www.mailticket.it/spettacolo/8146

Vivaticket: prevendite presso i punti vendita autorizzati

TicketOne (esclusiva Salmo): https://tinyurl.com/SALMOTicketone

Prezzi dei singoli giorni:

19/7 – 15 euro + ddp

20/7 – 10 euro + ddp

21/7 – 20 euro + ddp

22/7 – 20 euro + ddp

23/7 – 10 euro + ddp

ABBONAMENTI ONLINE:

L’abbonamento ti garantisce l’ingresso a tutte le serate.

Costo: 50€ – Mailticket: www.mailticket.it/spettacolo/8146

INGRESSO GRATUITO DOPO I CONCERTI

Area Expo per stand di prodotti artigianali

Area Ristorazione e Relax tra gli alberi

Attività ricreative pomeridiane

Concerti anche in caso di pioggia sotto la Tensostruttura

COME RAGGIUNGERCI?

@ Tensostruttura Area Feste

Via Primo Maggio, Cassano Magnago (VA)

IN AUTO:

Autostrada A8 (MI – VA), uscita Cassano Magnago

Da Milano (20 min)

Da Legnano (10 min)

Da Busto Arsizio (5 min)

Da Gallarate (5 min)

Da Varese (10 min)

WOODOO FEST

www.woodoofest.it

www.facebook.com/WoodooFest

www.facebook.com/events/1870222323250225/