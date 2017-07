Zanzara tigre e topi, Soragni: “Il Comune fa orecchie da mercante”

zanzara tigre

«Che la zanzara tigre affligga la vita di ciascuno di noi è un fatto risaputo, che esista una metodica da seguire per contenerla è un fatto che riguarda la pubblica amministrazione, che ha il dovere di attuare tutto quanto e’ necessario per proteggere i propri cittadini». Il consigliere comunale della Lega Nord Angelo Soragni torna sull’argomento dopo la presentazione della mozione a settembre dell’anno scorso sull’argomento.

Secondo il consigliere d’opposizione «la zanzara tigre può rappresentare un veicolo di trasmissione di alcune malattie virali come la febbre di Chikungunya la Dengue e Zika, perchè’ pungendo un soggetto malato la zanzara si infetta ,e a sua volta può contagiare una persona sana. Sino a qualche anno fa queste malattie erano diffuse solo nei climi tropicali e subtropicali, ma con l’aumento dei viaggi all’estero tali infezioni possono presentarsi anche nel nostro paese».

Episodi di queste malattie si sono manifestate in zone non lontane da noi. Soragni fa presente che la mozione che ha presentato una mozione per impegnare l’amministrazione comunale ad un controllo attivo sulla diffusione della zanzara tigre «non è stata mai discussa, come decine di altre mozioni. Da parte dell’amministrazione non esiste la volontà di affrontare il problema ed infatti stiamo assistendo anche quest’anno ad una invasione delle zanzare che portano i cittadini all’esasperazione».

Soragni sa che la prevenzione deve essere effettuata durante tutto l’anno e non solo nei due mesi estivi: «Quanto meno deve partire dal mese di marzo. Rammento che la disinfestazione deve essere fatta con cura, e da personale competente e deve interessare tombini, fognature, pozzetti, parchi, giardini pubblici, cimitero ecc.».

Soragni conclude inserendo nel discorso anche i topi, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, e si dice disponibile ad aprire un gruppo di lavoro sul tema: «Va inoltre fatta una campagna rivolta a tutta la cittadinanza per far conoscere le strategie per contrastare il fenomeno. Stesso ragionamento va fatto per l’infestazione da topi (responsabili di molte malattie). Molti cittadini si sono rivolti a noi segnalandoci il problema. Ritengo che i soldi utilizzati per il controllo di zanzare e ratti siano quelli meglio spesi. Tutti i cittadini sarebbero riconoscenti all’amministrazione. Ricordo inoltre al sindaco che il suo compito e’ anche quello di garantire le migliori condizioni igienico-sanitarie del territorio e dei suoi concittadini. Rimango a disposizione per un eventuale gruppo di lavoro per risolvere o quanto meno contrastare il problema».