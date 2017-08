110 controlli, un arresto, cinque denunce e due patenti ritirate nel weekend

carabinieri busto centro volante auto

Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che, nel periodo in cui le città si svuotano per le ferie, hanno aumentato la presenza sul territorio aumentando il numero di pattuglie per il contrasto ai reati predatori nonché violazioni connesse alla circolazione stradale, soprattutto per la guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti.

Nell’ultimo fine settimana nel territorio della Compagnia sono state controllate 110 persone di cui 25 stranieri, oltre a 95 veicoli.

I controlli hanno portato a un arresto e 5 denunce a piede libero, oltre a due patenti ritirate e al sequestro di due armi bianche.

I militari della Stazione di Busto Arsizio hanno tratto in arresto un cittadino italiano ricercato perché colpito da ordine di carcerazione della AG dovendo scontare 1 anno e 9 mesi di reclusione per reati di spaccio.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha deferito in stato di libertà un cittadino italiano trovato in possesso di oggetti atti all’offesa con conseguente sequestro di 2 coltelli di genere proibito.

I Militari della Stazione di Cassano Magnago hanno inoltre deferito in stato di libertà un cittadino italiano per furto aggravato poiché, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, all’interno di un esercizio pubblico, asportava il telefono cellulare dandosi alla fuga. Rintracciato dalle forze dell’ordine e dopo le formalità di rito, l’apparecchio è stato restituito al proprietario

Durante delle verifiche su cittadini detentori di armi, è stato denunciato un cittadino italiano per aver omesso di denunciare lo smarrimento di un’arma a suo tempo legalmente detenuta.