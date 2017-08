2 milioni per mappare gli acquedotti

acquedotto tubi

ALFA, gestore del servizio idrico pubblico in Provincia di Varese, da qualche giorno, ha pubblicato sul proprio sito l’avvio della procedura di appalto con la quale l’azienda intende affidare la realizzazione di una mappatura completa delle reti acquedottistiche in gestione. Primo indispensabile passo per affrontare in maniera sistematica il problema dello stato delle reti dei pubblici acquedotti.

Nel corso di questa stagione estiva, come forse mai in precedenza, la scarsità di acqua, che affligge molte regioni del nostro paese, ha infatti nuovamente messo in luce il problema del cattivo stato di manutenzione degli acquedotti italiani, a causa del quale buona parte dell’acqua prelevata dalle fonti viene comunque dispersa lungo il percorso della rete di distribuzione.

Anche nella provincia di Varese, benché fortunatamente non si siano verificati i gravi disagi visti altrove, la riqualificazione degli acquedotti rimane un problema presente, che ALFA sta cominciando ad affrontare con questo intervento decisamente importante sia dal punto di vista economico che per quanto concerne l’estensione territoriale di interesse.

L’impegno di spesa ammonta infatti a 2.000.000 di euro e l’oggetto dell’appalto sarà l’esecuzione di un rilievo delle reti acquedottistiche di tutto il territorio gestito, per individuarne in maniera certa il tracciato, evidenziarne i punti sensibili e di eventuale criticità, definirne le caratteristiche catalogando manufatti ed infrastrutture presenti.

La conoscenza di questi dettagli consentirà di intervenire in futuro sulle reti in maniera maggiormente mirata, con azioni che consentiranno di preservare la risorsa idrica, eliminare gli sprechi ed ottimizzare sotto tutti gli aspetti la qualità della distribuzione dell’acqua. A completamento dell’intervento, tale ricerca verrà estesa anche alle reti fognarie con analoghe finalità.

Tutte le informazioni raccolte consentiranno di aggiornare le cartografie attualmente in uso caratterizzando le reti molto più precisamente sia dal punto di vista topografico che qualitativo, realizzando infine una cartografia digitalizzata secondo lo standard previsto dalla Regione Lombardia.

La capacità di pianificare interventi di così grande portata, mai realizzati prima d’ora sulle reti del ciclo idrico integrato provinciale, qualifica fortemente l’attività del gestore ALFA, che, di fronte ad un problema di estrema attualità come l’efficace gestione della risorsa idrica, mette in campo un investimento davvero ingente al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti sul nostro territorio.