200 metri del Sempione chiudono per tutta l’estate

Lavori al via sulla Strada Statale 33 del Sempione a San Vittore Olona: da domani mercoledì 2 agosto resterà chiusa al traffico veicolare, fino a fine estate, per circa 200 metri nel tratto compreso fra via La Marmora e via Matteotti. Ad effettuare i lavori sarà la 2i Rete Gas spa, a seguito dell’autorizzazione da parte di ANAS.

Questi interventi si impongono in quanto la società 2i Rete Gas ha l’obbligo di sostituire le tubazioni ormai obsolete, in quanto hanno superato i 50 anni di utilizzo.

La circolazione è interdetta al traffico veicolare leggero mentre è consentito il passaggio del traffico veicolare pesante che sarà gestito da una semaforizzazione con senso alternato.

La viabilità alternativa

Per i veicoli provenienti da Legnano e diretti a Parabiago il percorso alternativo è previsto da via Fanti, via G.B. Riva, via Cadorna, via Europa, via Mentana e via Matteotti.

Per i veicoli provenienti da Parabiago e diretti a Legnano svolta obbligatoria in via Tasso, via Don Minzoni, via Magenta, via Vittorio Veneto, via Verdi, via Roma e via Piave. Tutte le vie con sbocco sulla SS. 33 del Sempione (nel tratto indicato) verranno chiuse.