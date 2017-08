400 mila euro per la rotonda di Canonica

Foto varie

Il progetto già c’è, e i soldi presto arriveranno dalla Regione per realiazzare la rotonda di Canonica, quella “dei semafori”: un’importante intersezione sulla strada statale 394 della Valcuvia.

Sono anni che si parla di quest’opera e ieri un ordine del giorno presentato dal presidente del Consiglio Regionale Raffaele Cattaneo impegna la Giunta del Pirellone a mettere a bilancio 400 mila euro per realizzare l’opera.

Una rotonda da sempre vista come l’alternativa ad un’altra opera, la bretella che avrebbe unito Casalzuigno a Cuveglio, facendo passare il traffico parallelo alla statale, bypassando però il centro del paese (e con un costo elevato: 25 milioni).

«Il progetto della bretella è, e rimane, inserito nel pgt – spiega il sindaco Giorgio Piccolo – ma ora con questi fondi la viabilità sull’asse della statale migliorerà, e si eviteranno i chilometri di coda che si formano nel tratto in ingresso al paese. Inoltre si va a migliorare la sicurezza in uno dei punti critici della statale».

Nel documento approvato ieri, martedì primo agosto dal Consiglio Regionale si fa riferimento ad oltre 15 mila veicoli che ogni giorno impegnano la strada, e ad alcuni momenti critici in cui il traffico diventa insostenibile, come il mercoledì, giorno di mercato a Luino.

In realtà la strada rappresenta un imbuto ogni giorno al rientro dal lavoro dei frontalieri: dalle 17 in avanti, e fino alle 19 il traffico in arrivo da nord rende l’attesa fino ai semafori di Cuveglio molto lunga.

Sui tempi di realizzazione non vi è per il momento certezza, anche se Piccolo conferma: «I progetti ci sono, gli elaborati tecnici anche, se i fondi sono disponibili è possibile intervenire anche in tempi brevi».

Il documento approvato impone di “finanziare, in accordo con ANAS e il Comune di Cuveglio, la realizzazione del nuovo incrocio mediante rotatoria all’intersezione tra la S.S. 394, la SP 45dir e una strada comunale”.

Sempre Piccolo parla di un manufatto che sarà «a misura di territorio, e soprattutto rispettoso dei pedoni, ma che al contempo non andrà a stravolgere il contesto in cui verrà posto dal momento che Canonica è il nostro centro e siamo nel salotto del paese».

Tecnicamente il documento così descrive il manufatto che verrà finanziato: