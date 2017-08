87 ragazzi in pellegrinaggio sui Cammini di Santiago

Gallarate

Sono 87 i giovani del Decanato di Gallarate che in questi giorni vivono, su percorsi differenti, il Cammino di Santiago de Compostela.

Sono in marcia il gruppo di 32 giovani proveniente dalla Comunità pastorale Maria Madre della Speranza di Samarate e – da sabato scorso – anche il gruppo di 55 giovani da Gallarate, che percorrerà invece il Cammino inglese, con origine a Ferròl e che si conclude sulla tomba di San Giacomo il Maggiore dopo 121 km di percorso.

Il gruppo di Samarate è partito giovedì da O Cebreiro, a 152 km da Santiago, seguendo il Cammino francese, quello “classico”. Un importante momento di festa verrà vissuto venerdì 11 agosto, quando i due gruppi, al termine dei rispettivi cammini, si incontreranno di fronte alla Cattedrale di Santiago per partecipare alla tradizionale Messa del Pellegrino delle ore 12.00 e vivere una giornata di gioia e condivisione.

Martedì 25 luglio scorso i giovani hanno ricevuto la benedizione di mons. Ivano Valagussa, nel giorno in cui, per curiosa coincidenza, si celebrava la festa di San Giacomo e la festa di San Cristoforo, patrono di Gallarate. Dopo la solenne benedizione ricevuta in piazza Libertà i pellegrini hanno ricevuto le credenziali dove apporre i timbri che attestano la validità del pellegrinaggio.

«Sono molto contento di questa iniziativa – dice Valagussa – che coinvolge così tanti giovani. Mi unisco spiritualmente a loro nel cammino con grande affetto ed ammirazione. E’ un segno importante che alcuni giovani si mettano in cammino, insieme, per raggiungere una meta. Il gruppo è molto variegato: ragazzi di provenienze, storie e sensibilità differenti, che non si sono sottratti ad una proposta audace ed hanno raccolto un invito. Lungo il cammino, con l’aiuto di don Mirco e don Luca che li accompagneranno, rifletteranno su tematiche importanti, che li toccano da vicino. Questa esperienza lascerà loro un segno indelebile, che porterà certamente frutto anche all’interno delle nostre comunità».

Il gruppo di 55 pellegrini raccoglie giovani tra i 18 e i 30 anni (l’età media è 22 anni) delle parrocchie della Città di Gallarate: durante il Cammino le giornate saranno scandite da una meditazione all’inizio della giornata, seguita da due ore di silenzio, in cui i pellegrini sono invitati a meditare e a limitarsi nell’uso di cellulare ed mp3. Alla fine della tappa verrà celebrata la Santa Messa e, a fine giornata, la Compieta.