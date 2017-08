9 Milioni dalla Regione per l’ospedale del Ponte e per il Galmarini

Come è cambiato l'ospedale Del Ponte

E’ stato approvato oggi, primo agosto 2017 l’ordine del giorno presentato dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, per il terzo lotto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ Ospedale “Filippo Del Ponte” e la riqualificazione del reparto di Endoscopia e gli spazi del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Galmarini” di Tradate.

«Sono particolarmente soddisfatto di questa importante approvazione che permetterà di garantire adeguati finanziamenti a due strutture fondamentali per il nostro territorio – ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo – Si tratta di due interventi di natura differente: il primo riguarda l’Ospedale Del Ponte di Varese in relazione ai lavori del Terzo Lotto che porteranno a metter in garanzia il completamento della struttura e rendere ancora più completa una eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale. Il secondo intervento riguarderà l’ammodernamento della struttura di Tradate che necessita di ulteriori interventi di ristrutturazione: due interventi prioritari per il nostro territorio».

I fondi deliberati in totale sono 9 milioni di euro: 800 milioni dei quali sono destinati all’ospedale di Tradate. L’ordine del giorno approvato è stato sottoscritto dal Capogruppo di Lombardia Popolare Angelo Capelli e da Luca Marsico (Forza Italia), Giampiero Reguzzoni (Lega Nord), Alessandro Alfieri (Partito Democratico).

COSA E’ STATO DELIBERATO PER L’OSPEDALE DEL PONTE

L’ordine del giorno conferma la vocazione dell’Ospedale Del Ponte come ospedale della donna e del bambino, prevedendo un ulteriore terzo Lotto di interventi, come già ipotizzato nella proposta progettuale e nella istanza di finanziamento del secondo lotto presentata dalla ASST Sette Laghi nel febbraio 2017.

Gli interventi comprendono l’abbattimento della porzione residua del padiglione Vedani; l’abbattimento e la ricostruzione del padiglione Ottagono; l’adeguamento del padiglione Leonardo a seguito dei trasferimenti delle attività nel nuovo padiglione.

I benefici attesi al termine dell’intervento, consistono nella razionalizzazione degli spazi dedicati alla procreazione medicalmente assistita anche a seguito della crescente richiesta; la collocazione all’Ospedale “Filippo Del Ponte” delle attività di audiovestibologia, attualmente allocate all’Ospedale di Circolo e prevalentemente rivolte ad una popolazione di età pediatrica; un miglioramento dei percorsi sia per i pazienti sia per gli operatori, realizzando una comunicazione diretta tra il padiglione Ottagono e il padiglione Michelangelo e il completamento logistico e architettonico rispetto all’offerta sanitaria presente con completa identificazione del ruolo di HUB di area pediatrica.

COSA E’ STATO DELIBERATO PER L’OSPEDALE GALMARINI

Per quanto riguarda la struttura di Tradate nell’ordine del giorno si fa riferimento al reparto di Endoscopia, posizionata al secondo piano del monoblocco risalente agli anni ’60 e che risente del processo di invecchiamento.

Le procedure endoscopiche nel corso degli anni hanno acquisito un valore sempre maggiore in relazione agli ottimi risultati raggiunti con tali metodologie sia in campo diagnostico che di trattamento terapeutico nonché all’importanza delle diagnosi precoci a mezzo di screening.

Da qui la necessità di garantire l’espletamento dell’attività endoscopica stabilmente con due operatori. Nel corso degli ultimi anni sono state garantite: 3942 procedure nel 2012, 3338 nel 2013, 3827 nel 2014, 3276 nel 2015 e 2915 nel 2016, negli ultimi anni è stato presente un solo operatore.

L’ordine del giorno rileva come sia necessario rivedere il layout dei percorsi per garantire una maggiore privacy e che l’attuale Pronto Soccorso del presidio di Tradate, dispone di una sala d’attesa di dimensioni ridotte (30 mq) rispetto agli accessi giornalieri che mediamente vanno dai 120 (con punte di 140) nel periodo invernale ai 90 nel periodo estivo.

Negli ultimi anni sono stati registrati: 49.650 accessi nel 2012, 48.058 nel 2013, 48.755 nel 2014, 46.389 nel 2015 e 45.081 nel 2016. Per ovviare un disagio che vede molto spesso i pazienti (con patologie anche infettive), sostare in sala d’attesa in piedi o per mancanza di posti a sedere su barelle posizionate in luoghi inadeguati, si propone una proposta progettuale che prevede lo spostamento della sala RX del Pronto Soccorso dalla posizione attuale al sito dell’ambulatorio, rilocando gli stessi in modo opportuno.

Questa rilocazione, permetterà l’ampliamento della sala d’attesa del Pronto Soccorso dagli attuali 30mq a 110mq. Le riqualificazioni dell’Endoscopia e del Pronto Soccorso sono in continuità con gli investimenti di potenziamento ed adeguamento dei servizi dell’Ospedale di Tradate.