90mila euro nel bagagliaio, scatta il sequestro

foto generiche di Como e dei suoi eventi

Nell’ambito dei controlli finalizzati al monitoraggio del flusso di denaro contante e al contrasto del traffico illecito di capitali, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Como, in servizio a Ponte Chiasso, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto denaro contante non dichiarato per un importo di 89.575 euro.

La valuta, costituita da 40 banconote da 500 euro, 125 banconote da 200 euro, 44 banconote da 100 CHF, 149 banconote da 100 USD, 469 banconote da 50 GBP, 92 banconote da 20 GBP e 2 banconote da 10 BAM, è stata rinvenuta all’interno del bagaglio di un cittadino saudita, in entrata in Italia attraverso il valico autostradale di Brogeda.

Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l’obbligatorietà della dichiarazione doganale per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro, si è proceduto al sequestro del 50% dell’eccedenza, per un importo di 39.800 euro.