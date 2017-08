91enne precipita in auto in una scarpata, ferito gravemente

Un 91enne domiciliato nel Locarnese è rimasto gravemente ferito dopo che la sua auto è uscita di strada e si è ribaltata.

L’anziano stava procedendo sulla tortuosa via Medoscio in direzione di Cugnasco, spiega la nota della Polizia Cantonale. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada a destra della carreggiata. Dopodiché la vettura ha terminato la sua corsa in una scarpata, capovolta sul tetto.

Sul posto sono intervenuti agenti di polizia, i pompieri di Locarno e di Tenero nonché i soccorritori del Salva e della Rega che dopo aver prestato le prime cure all’automobilista lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Il 91enne ha riportato serie ferite.