A Cardana si festeggia la Madonna delle Cime

Besozzo - Cardana

Tre giorni di festa nella frazione di Cardana di Besozzo, dove da venerdì 25 a domenica 27 agosto si celebra la tradizione della Madonna delle Cime.

La festa si apre venerdì 25 agosto alle 20.30 con la processione dalla chiesa di San Carlo fino alla chiesa parrocchiale, con l’accompagnamento della banda musicale di Besozzo.

Sabato 26 agosto alle 19 si aprono le cucine e dopo cena è in programma una serata danzante con il gruppo “Friends for music”. Nel menù polenta in tante varianti ma anche salamini, patatine e molte altre specialità.

Domenica 27, dopo la messa delle 10, ci sarà la benedizione delle fattorie, con un aperitivo a Castelletto.

Nel pomeriggio, dalle 16, giochi e gonfiabile gratuito per i bambini, aspettando l’apertura la tradizionale “salita dell’asino” sul campanile e l’apertura delle cucine, alle 19 e l’intrattenimento con il gruppo “Odyssea”.