A Cassano con Pop X, Gabri Ponte, Pendulum, Sud Sound System

Summer Field

Tornano le emozioni del grande Festival di fine estate, l’appuntamento fisso per tutti gli amanti della buona musica Live. Summerfield Music Festival, l’evento organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Le Officine e per quattro giorni porterà sul palco alcuni tra i migliori artisti della scena italiana ed internazionale, per una Line Up davvero imperdibile. Appuntamento all’area di Cassano Magnago da giovedì 7 a domenica 10 settembre, ecco il programma:

Giovedì 7 Settembre

POP X Live!

Il progetto indie più folle in circolazione, sul palco il loro show sarà assolutamente imprevedibile! Non perderti lo spettacolo audio-visivo con tutti i successi di “Lesbianitj”.

Ingresso 5 euro.

Venerdì 8 Settembre

PENDULUM

Dj Set & Verse

Gruppo rock elettronico & Drum and Bass formato nel 2002 a Perth, in Australia, attualmente acclamati tra i produttori più importanti dell’ambiente della scena drum’n’bass internazionale. I Pendulum infatti sono, se non l’unico, uno dei pochissimi esponenti della scena drum ‘n’ bass ad aver raggiunto un successo di fama mondiale.

Ingresso 10 euro.

Sabato 9 Settembre

GABRY PONTE

Dopo l’enorme successo della scorsa edizione, a grandissima richiesta ritorna sul palco di Summerfield Music Festival il DJ e producer che ha fatto la storia della Musica DANCE Italiana! Membro fondatore del gruppo Dance italiano più famoso al mondo, gli Eiffel65, produttore solista e speaker radiofonico, la sua lunga carriera è costellata di successi e soprattutto di grandi Hit che non vediamo l’ora di cantare e ballare!

Ingresso 10 euro.

Domenica 10 Settembre

SUD SOUND SYSTEM

La storica raggamuffin band salentina dei Sud Sound System arriva a SMF17! Considerati come pionieri del genere, la loro caratteristica unica è quella di coniugare le sonorità Reggae/Dancehall con il dialetto e le ballate salentine!

Ingresso 10 euro.

TUTTE LE SERE:

SILENT DISCO

Sul palco 3 DJ che trasmettono 3 generi diversi su 3 canali differenti. Prendi le speciali cuffie luminose, sintonizzati sul canale che vuoi quando vuoi e unisciti al Party più silenzioso dell’Estate! E mentre tutto tace, NOI BALLIAMO fino all’alba!

STREET FOOD AREA : Preparatevi a un viaggio nella tradizione tipica Italiana e nei sapori della nostra terra. I più famosi piatti da strada arriveranno caldi e fumanti sulle tre o quattro ruote dei migliori FOOD TRUCK provenienti da tutta Italia, per un’esperienza culinaria unica ricca di gusto e divertimento!

Concerti anche in caso di pioggia.