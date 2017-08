“A cosa servono i soldi della vendita delle quote di Sea?”

I consiglieri comunali alla prima seduta il 12 luglio 2016. Massimo Brugnone del Pd

«Cosa farete con quei 600 mila euro?», la domanda è posta in un’interrogazione dai consiglieri del Pd (Verga, Berutti, Mariani, Brugnone) al sindaco Antonelli e alla sua giunta dopo l’annuncio della vendita della quota residuale del Comune di Busto Arsizio in Sea, la società aeroportuale che gestisce lo scalo di Malpensa.

«Sono rientrato a Busto Arsizio atterrando proprio ieri all’aeroporto di Malpensa e non mi è sfuggita la polemica di questi giorni sulla decisione del Sindaco di vendere le quote di partecipazione della nostra città in Sea SPA – commenta Massimo Brugnone di ritorno dalle vacanze -. E nemmeno l’accostamento che qualcuno ha fatto con la stessa decisione presa dalla Provincia di Varese, a guida PD».

Brugnone fa una distinzione: «La Provincia di Varese si è vista costretta a portare avanti un piano di dismissione di proprie proprietà a causa del buco di bilancio lasciato dalla Lega Nord. Una vendita, quindi, delle quote aeroportuali che porterà a un entrata di circa 7 milioni di euro e di cui la destinazione è già certa: mettere una pezza ed evitare che arrivi un Commissario tecnico a fare lo stesso, se non peggio».

Il Comune di Busto dovrebbe, invece, essere in pareggio di bilancio e quindi la domanda che l’esponente del Pd pone è diretta conseguenza: «Perché le ipotesi sulla decisione di vendere per 600mila euro (contro i 7 milioni della Provincia) la propria partecipazione in Sea sono solo due: coprire un possibile buco di bilancio; investire in qualcos’altro quei 600mila euro».

Il consigliere Dem ricorda alla guinta di aver alzato le tasse alzate ai cittadini e spera che la prima ipotesi sia da scartare: «Andiamo quindi sulla seconda: cosa intende fare Antonelli dei 600mila euro ricavati da tale vendita?»

Brugnone si chiede se la decisione sia stata presa da “uomo solo al comando” o se vi sia stato un confronto interno almeno con la sua maggioranza e con quale finalità: «Non mi pongo di traverso per partito preso: un buon amministratore spesso deve essere più pragmatico che ideologico, ma deve saperlo essere con una strategia politica precisa».

Qual è quindi la strategia di Antonelli in questa operazione? Cosa intende fare di quei 600mila euro per i cittadini di Busto Arsizio? Si chiedono i democratici e Brugnone conclude: «Ce lo dica e son certo che ogni polemica sarà placata. Noi gliel’abbiamo chiesto con un’interrogazione in Consiglio comunale».