A Cunardo il 12 settembre riparte il Pedibus

cunardo pedibus 5 novembre

L’associazione dei genitori “Assogen“, il Comune di Cunardo e l’Istituto Comprensivo “Vaccarossi” hanno promosso anche per l’anno scolastico 2017/2018 il progetto “Pedibus“, riservato agli alunni delle scuole elementari e medie.

Il “Pedibus” consiste nel creare piccoli gruppi di studenti che si recano insieme a piedi a scuola guidati da accompagnatori adulti. Questo progetto ha come obiettivo quello di promuovere un corretto stile di vita tra i più giovani, ridurre l’inquinamento e il traffico, educare al rispetto dell’ambiente e delle norme di sicurezza stradale.

Saranno due linee attive da martedì 12 settembre: la linea 1 con partenza dalla chiesetta (ore 7.50) e la linea 2 con partenza dal sottopasso di via luinese (ore 7.55). Il servizio è aperto a tutti gli alunni frequentanti l’Istituto comprensivo di Cunardo.

“Grazie alla disponibilità del gruppo degli accompagnatori, coordinati da Assogen, anche quest’anno riusciamo a Cunardo a mettere in campo questo progetto – commenta l’assessore cunardese Paolo Bertocchi – Il pedibus è una delle azioni più importanti per rendere sicure le strade intorno al plesso scolastico. Pedibus e scuolabus in questi anni hanno infatti ridotto il numero di veicoli che si muovono negli orari di entrata e di uscita. Non ci vogliamo però fermare – conclude Bertocchi – stiamo studiando anche altre azioni, insieme alla Polizia Locale, per dare ancora più sicurezza ai nostri ragazzi e rendere più vivibile e serena l’area delle scuole anche nei momenti di punta”.

“Promuovere un corretto di stile di vita e dare sicurezza e tranquillità ai genitori e ai bambini, questo è l’obiettivo principale del Pedibus – afferma Francesca Stivan, presidente di Assogen – senza la straordinaria costanza e disponibilità dei volontari tutto questo non sarebbe possibile. Siamo orgogliosi di essere arrivati al terzo anno, aumentando gli iscritti e le linee. Chi volesse fare un giro di “prova” sul pedibus è ben accetto. L’appuntamento è per martedì 12 ai capolinea”.

Chi volesse entrare nella squadra dei volontari accompagnatori del “Pedibus” può contattare Assogen alla mail assogen.cunardo@yahoo.it.

Sul sito comunale sono invece presenti il regolamento del servizio e i moduli di iscrizione http://www.comune.cunardo.va.it/po/mostra_news.php?id=30&area=H