A Latinfiexpo inizia la settimana del Brasile

Foto varie

Domenica 27 agosto dalle ore 19.30 si chiude con il Brasile la lunga la rassegna dei Paesi latinoamericani presenti a Latinfiexpo, la kermesse latina in corso a Malpensafiere. L’inaugurazione avverrà alla presenza del Funzionario Consolare, dott. Riccardo Zago, delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della Provincia di Varese .

La serata sarà animata dal corpo di ballo ”Cores e Magia Brasil show” che proporrà un vivace spettacolo in costume di Samba e danze folkloristiche brasiliane.

Sono undici i Paesi dell’America Latina che hanno aderito e sostenuto la manifestazione con gli eventi culturali: Venezuela, Messico, El Salvador, Perù, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasile, Panama, Cile, Cuba. Uno spazio fondamentale per far conoscere e raccontare un affascinante continente, la sua gente e il suo patrimonio culturale ma anche un canale per favorire l’integrazione tra le diverse culture.