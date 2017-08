A settembre la quinta edizione della StraSaronno

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

La Fondazione Cls Lavoro e Solidarietà in collaborazione con il Gap di Saronno, con AIMO – CFTO ed il patrocinio del Comune di Saronno, organizza la quinta Edizione della Strasaronno per domenica 17 settembre. L’ormai tradizionale manifestazione podistica è aperta a tutti ed attraversa la Città di Saronno e il Parco del Lura. Sono previsti due percorsi differenziati: 5 km Family run; 10 km a passo libero e cronometrata, per chi vuole competere e per chi si vuol misurare. Il cronometraggio sarà effettuato con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip“.

Tutti sono invitati a partecipare in quanto il percorso a passo libero è duplice e facilmente praticabile da tutti.

quinta Il ricavato della manifestazione andrà a favore della Fondazione CLS di Saronno, che si occupa di disabilità psico-fisica, psichiatrica ed autistica. Per maggiori informazioni visitate il sito www.fondazionecls.org. Il ritrovo è in piazza Libertà a Saronno, domenica 17 settembre alle ore 8,00. Partenza alle ore 9,15 per la 10 km ed alle ore 9,30 per la 5 km. I partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza e ad attenersi a tutte le segnalazioni degli incaricati alla viabilità ed alle istruzioni degli organizzatori.

Le iscrizioni si possono effettuare:

Accedendo al sito Mysdam: https://www.mysdam.net/i_35939 (in italiano)

https://www.mysdam.net/i_35939?request_locale=en (in inglese)

Accedendo al sito www.strasaronno.it

Oppure presso:

. Cooperativa Lavoro e Solidarietà, via Volpi 10 – Saronno

. Centro Sociale Cascina Ferrara, via Prampolini 2 – Saronno

. Immobiliare Francesco Scioli, via S. Giuseppe 12 – Saronno

. GAP Saronno, via Parini 54 – Saronno

. FA.MA Sport, via Carcano 32 – Saronno

. Banca Popolare di Lodi, via Roma 2 – Saronno

. Decathlon Saronno, via Varese 1 – Saronno

Oppure nei giorni di sabato 9, domenica 10, sabato 16 settembre in P.zza Libertà a Saronno presso i gazebi della CLS. Sarà possibile iscriversi anche domenica 17, fino al momento della partenza. Per i gruppi è possibile iscriversi fino alle ore 17 di sabato 16 settembre in p.zza libertà, on line invece fino alle ore 12 di venerdì 15 settembre. Ai gruppi è richiesta la presentazione, all’atto di iscrizione, dell’elenco nominativo dei partecipanti del gruppo.

La chiusura della manifestazione sarà entro le 12,30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. E’ disponibile un servizio di guardaroba, delle docce e, NOVITA’ DI QUEST’ANNO: i partecipanti possono usufruire gratuitamente di trattamenti osteopatici pre e post gara a cura del Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico CFTO dell’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica AIMO di Saronno. Ai primi 1500 partecipanti verrà garantito un ricco pacco gara.

Contributo di partecipazione: € 6,00 per la 5 Km; € 10,00 per la 10 Km. Agli iscritti alla 10 km, il pacco gara sarà all’interno di un fantastico zainetto. Lo zainetto potrà essere richiesto anche da chi si iscrive alla 5 km, con un piccolo contributo di soli € 4,00, oltre alla quota di iscrizione. Saranno premiati i primi 3 classificati uomo e le prime 3 classificate donna della cronometrata, i primi 3 gruppi per numero di componenti, la donna e l’uomo meno giovani, il bambino e la bambina più giovane. Subito dopo la partenza della corsa, fino a sera, sarà operativa una cucina da campo con risotto, salamelle, patatine … il tutto con animazione in Piazza Libertà.