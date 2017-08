A Taiwan piace la meccanica varesina

ercole comerio industria meccanica

Tra i mercati di sbocco per le imprese della provincia di Varese c’è anche Taiwan. Secondo un’elaborazione dell’Ufficio studi dell’Unione degli industriali, basata su dati Istat, il paese asiatico è il 13esimo per valore delle importazioni e il 51esimo mercato per quanto riguarda le esportazioni. In particolare, nel primo trimestre del 2017 l’export verso Taiwan ha realizzato un +1,1% (7.006.785 euro) rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre calano in modo sensibile le importazioni (-17,9%).

Alla Tigre asiatica continua a piacere la meccanica varesina che, con i suoi 2.356.639 euro (-9,1%), traina l’intero export. In termini percentuali però il maggiore incremento lo fa registrare il comparto alimentare (+ 123,7%) che di fatto va oltre il raddoppio della sua quota di esportazioni.Crescita sostenuta anche per i prodotti farmaceutici (+ 96,7%) e per il settore legno, carta e stampa (+ 89,1%). Il tessile (+21,7%), la chimica (+ 42,3% ) e la gomma plastica (+6%) confermano le buone performance del primo trimestre del 2016.