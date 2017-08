A Varese la prima “Festa dello Sbaracco”

Nell’ambito delle iniziative del Distretto Urbano del Commercio di Varese, su proposta del comitato “Diamoci una mano Varesini” e in collaborazione con le associazioni Confcommercio Ascom Varese, Confesercenti Lombardia, Aime ed il supporto dell’Associazione 23&20, nelle giornate di venerdì 1 settembre, sabato 2 e domenica 3, in VARESE c’è LO SBARACCO.

LO SBARACCO è un appuntamento per tutti gli appassionati di shopping, ma non solo.

Un’iniziativa di carattere mediatico per favorire un maggiore afflusso in città da parte di visitatori, famiglie e turisti a tutto vantaggio delle attività commerciali e della vivibilità in Varese.

Il presupposto dell’iniziativa è l’opportunità di acquisto, a prezzi assolutamente vantaggiosi e unici, di prodotti di fine stagione e l’opportunità di poter presentare ad un pubblico più vasto le nuove collezioni/produzioni autunno/inverno.

Allo scopo di poter soddisfare le più svariate esigenze, LO SBARACCO è organizzato per la durata di tre giorni.

L’1 e 2 settembre lo Sbaracco avverrà solo ed esclusivamente all’interno dei negozi (circa 80 gli operatori del centro che hanno aderito in modo entusiasta) mentre

Domenica 3 settembre l’iniziativa continua con la possibilità di esporre la propria merce in promozione anche su bancherelle esterne al punto vendita.

L’organizzazione ha predisposto un Kit formato da un tavolo espositivo, tovaglia uniformata dai colori che richiamano quelli cittadini e addobbo floreale gentilmente concesso gratuitamente a tutti gli aderenti da DAMA Design Atelier di Varese.

Ma Lo Sbaracco non prevede solo affari per i più grandi, anche i più piccini potranno divertirsi e passare una splendida domenica con l’animazione organizzata dall’associazione 23&20.

Domenica 3 settembre, infatti, un ricco programma di attività è prevista in vie e Piazze del centro città: gonfiabili in Piazza Battistero, Truccabimbi in via Marconi, spettacoli di magia, baby dance e balli di gruppo in Piazza Carducci e Galleria Manzoni. Le attività si terranno anche in caso di pioggia spostandosi in luoghi più riparati come Galleria Manzoni e Piazza Forzinetti.

Venerdì 1, sabato 2, domenica 3 nel cuore di Varese, i negozi di abbigliamento donna, uomo, bambino, calzature, arredo casa e altre attività offriranno ai propri clienti particolari sconti e promozioni, allestendo vere e proprie occasioni.