A veder le stelle al Monte Legnone

La notte delle stelle cadenti

Sabato 12 agosto 2017 tutti in gita a vedere le stelle cadenti al Monte Legnone.

L’ Escursione é stata organizzata dalle GEV del Parco del Campo dei Fiori, in collaborazione con l’associazione Amici del Campo dei Fiori.

L’appuntamento è per le 20,30 al Villaggio Cagnola della Rasa di Varese (strada provinciale, n.62).

Il livello di difficoltà è minimo: la camminata è poco impegnativa e il dislivello è inferiore ai 200 metri. Sono però raccomandati scarponcini comodi, kway e una torcia elettrica. In caso di maltempo, l’escursione non verrà effettuata. Per info: info@amicicampodeifiori.org oppure 339.6693489