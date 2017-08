A volto scoperto e armato di coltello rapina un distributore

lite coltello accoltellamento

Ennesima rapina a Ligornetto nella tarda mattinata oggi, ad appena una settimana dall’ultimo colpo, registrato lo scorso 24 luglio.

La rapina è avvenuta verso le 12.10 in via Cantinettaai danni di un distributore con annesso negozio. Un individuo a viso scoperto, armato con un coltello, è entrato nel negozio ed ha minacciato una dipendente facendosi consegnare i soldi della cassa. È poi fuggito con il bottino a piedi in direzione del confine. Non ci sono stati feriti.

Le ricerche subito intraprese non hanno dato, per ora, esito positivo. La Polizia cantonale ha diramato i connotati del rapinatore: uomo, età apparente 25/30 anni, capelli scuri di media lunghezza. Indossava un cappellino nero e vestiva maglietta azzurra e pantaloni lunghi chiari. Si è espresso in lingua italiana senza accenti particolari.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.