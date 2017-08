Addio a Marco Liva, anima di SoliDando

Foto varie

E’ morto ieri per un incidente in montagna, Marco Liva, 63 anni, presidente della Fondazione Marcello Candia e consigliere dell’Istituto Beata Vergine Addolorata, associazione non profit che recentemente – anche con la collaborazione di Confcommercio Milano – ha inaugurato SoliDando, il primo supermercato solidale a Milano dove la spesa è gratuita per le famiglie italiane e straniere in difficoltà economica.

Impegnato attivamente da anni nel terzo settore, Marco Liva è stato uno degli animatori di SoliDando.

«Marco – dichiara Gerolamo Caccia Dominioni, consigliere IBVA – ha non solo fortemente condiviso e sostenuto il progetto SoliDando, ma ne ha permesso la realizzazione, facendosi carico di organizzare la ristrutturazione degli spazi dove si svolge il mercato solidale. Grazie alla sua generosa efficienza e competenza e al suo contagioso entusiasmo, in pochi mesi ha trasformato quegli spazi in un luogo accogliente e funzionale dando così la possibilità di offrire un tangibile aiuto a tante famiglie in difficoltà economica. Il suo ricordo sarà uno stimolo per tutti noi a dare sempre di più e fare sempre meglio».

«Marco Liva – ricorda Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano – è stato un punto di riferimento per la realizzazione di SoliDando che sta già iniziando a dare buoni frutti e sostiene oltre 150 nuclei familiari in difficoltà. Un progetto che porteremo avanti ancora con maggiore determinazione nel ricordo della sua generosità e sensibilità che non dimenticheremo».