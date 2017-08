Agente fuori servizio sventa un furto in auto

macchina ladro ladri

Un agente della Polizia Locale di Legnano ha sventato un furto in piazza Mercato mentre era fuori servizio. È accaduto ieri pomeriggio, lunedì 31 luglio, intorno alle 14,30, quando l’agente ha notato un ragazzo e una ragazza intenti a frugare all’interno dell’abitacolo di un’auto in sosta.

Un rapido controllo ha permesso all’agente di verificare che i due stavano trafugando oggetti di valore dall’abitacolo dell’auto. Immediatamente ha allertato la centrale operativa del comando di corso Magenta e, nell’attesa dei colleghi, ha bloccato i due ladruncoli. Quando è giunta la pattuglia, il ragazzo, di 28 anni e la ragazza, di 26, entrambi residenti a Legnano, hanno ammesso di aver aperto l’auto approfittando del finestrino leggermente abbassato, per racimolare qualche euro.

Il 28enne, inoltre, è stato trovato in possesso di una chiave inglese. Accompagnati in centrale per l’identificazione di rito, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

In questi giorni estivi l’attività della Polizia Locale è stata incrementata proprio per non abbassare la guardia in un periodo in cui la città si va via via svuotando per le vacanze. In particolare, nei giorni scorsi sono stati effettuati 58 controlli di sicurezza urbana nelle diverse aree della città; in totale sono state generalizzate 60 persone e applicati due provvedimenti di allontanamento (Mini Daspo) per 48 ore.