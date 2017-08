Agosto di pulizie e lavori in città, dai Tre Ponti all’area delle Nord

Ruspe all'opera attorno alla stazione delle Ferrovie Nord per ripulire un'ampia area dismessa (segnalazione di Emanuele Fiore) e cantiere a metà ai Tre Ponti dove si sta realizzando la rotatoria tra le vie Cadorna, Borri, Muratori e Virgilio

Agosto, Busto Arsizio si è svuotata ma c’è chi lavora anche il giorno dopo Ferragosto. E’ il caso degli operai impegnati nella pulitura dell’area dismessa di fronte alla stazione delle Ferrovie Nord che stanno letteralmente disboscando la piccola foresta cresciuta nella grande area dismessa che da tempo il Comune vorrebbe veder rifiorire.

Per ora le ruspe stanno solo eliminando la fitta vegetazione cresciuta a dismisura in anni di abbandono ed incuria, in un secondo momento verranno rifatte le recinzioni. Dall’amministrazione – con il vicesindaco Stefano Ferrario rimasto a presidiare il fortino di Palazzo Gilardoni – non trapelano novità di sorta sull’area. A settembre – ha annunciato il sindaco d’agosto – inizeranno una serie di cantieri.

In tema di opera pubbliche sono stati sospesi per la pausa agostana i lavori alla rotatoria dei Tre Ponti dove si sta realizzando il sistema di deflusso dell’intenso traffico che transita tra via Diaz, viale Borri, via Muratori e via Virgilio. Sono stati realizzati gli spartitraffico in cemento mentre si attende di vedere realizzata la rotonda a fette, un innovativo sistema di realizzazione di una rotatoria, lanciato nei mesi scorsi dall’assessore ai Lavori Pubblici Alberto Riva.

Si spera che l’opera sia pronta prima del ritorno dalle vacanze in quanto l’incrocio è molto trafficato e i lavori potrebbero ulteriormente rallentare il traffico.